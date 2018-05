Böhringen Unter Strom sicher radeln

Böhringen / Alexander Thomys

Bei angenehmen Außentemperaturen startete kürzlich das erste E-Bike-Fahrsicherheitstraining des Mountainbike-Teams des TSV Böhringen. Die acht Teilnehmer waren eine bunte Mischung aus erfahrenen und unerfahrenen E-Bikern und aus Jung und Alt.

Alle hatten aber das gleiche Interesse, sie wollten sicher E-Bike fahren. Nach einer kurzen Einweisung in die Technik des Pedelec/E-Bikes und einer Einweisung in die geltenden Vorschriften ging es mit Grundlagenüben in den Fahrübungsteil über.

Praktische Übungen

Nach dem Motto „Vormachen-Nachmachen-Üben“, wurden unterschiedliche Themen wie richtiges Anfahren und Anhalten, die richtige Bremstechnik sowie Gleichgewichts- und Geschicklichkeitsübungen in den Vormittagsstunden geübt. Hier konnten schon gute Fortschritte der einzelnen Teilnehmer festgestellt werden. Nach einem Mittagessen ging es wohl gestärkt mit leichten Fahrübungen in kleineren Gruppen weiter. Bevor dann in einer abschließenden gemeinsamen etwa 40-minütigen Ausfahrt das Gelernte bereits angewandt werden konnte.

Peter Lambert fungierte als einer der Trainer. Beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hatte sich der TSVler zum „E-Bike Instruktor“ ausbilden lassen. Auch bei den Böhringer Mountainbikern hatte zuvor das E-Bike Einzug gehalten. „Wir haben bei uns inzwischen auch einige ältere Mitglieder, die zwischenzeitlich, etwa aus gesundheitlichen Gründen, wenig gefahren sind und nun auf das E-Bike umgestiegen und wieder aktiver geworden sind“, berichtet Lambert. „Wir sehen uns als Verein in der Pflicht, die Leute gut einzuweisen“, ergänzt der E-Bike-Trainer. Denn nach seinen Beobachtungen hätten nicht alle die „höheren Geschwindigkeiten, die mit dem E-Bike möglich sind, gleich im Griff“.

Dabei sind nicht nur die potenziell hohen Geschwindigkeiten nach Lamberts Erfahrung ein Problem. „Auch die kraftvollen, hydraulischen Scheibenbremsen, die eine deutlich bessere Bremswirkung zeigen, als die alten herkömmlichen Felgen- oder Rücktrittbremsen sind gewöhnungsbedürftig“, sagt Lambert. „Auch der Umgang damit will gelernt sein.“ Die Teilnehmer zeigten sich am Ende der Veranstaltung begeistert über das Training und waren sich einig, dass sie viel mitnehmen konnten, dass zur Sicherheit beim Fahren mit dem E-Bike beiträgt.

Ein Blick in die Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Reutlingen zeigt, dass solche Sicherheitstrainings sinnvoll sind, denn gerade Radfahrer mit elektrischem (Zusatz-)Antrieb sind überproportional oft in Unfälle verwickelt, die von der Polizei erfasst werden. So gab es 2016 im Landkreis Reutlingen 299 Fahrradunfälle, im vergangenen Jahr waren es 290. 2016 waren 48 Elektrofahrräder beteiligt, 2017 schon 58 – ein Anstieg um über 20 Prozent.

Für den gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums bilanzieren die Ordnungshüter: „Die Unfälle mit Beteiligung von Elektrofahrrädern stiegen in den vergangenen Jahren stetig an. 2010 waren nur vier Unfälle verzeichnet worden, 2016 waren es bereits 108, 2017 waren es 151. Damit gingen die Unfälle mit Elektrofahrrädern binnen der letzten zwei Jahre um knapp 40 Prozent nach oben, wobei Unfälle mit Personenschaden sogar um 46,8 Prozent auf 108 angestiegen sind. Mit 135 wurden 55,2 Prozent mehr Pedelecnutzer verletzt als noch 2016.“