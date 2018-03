Metzingen Unter den besten fünf Prozent

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Der Bundesverband des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) zählt 11 500 Cafés in Deutschland. Der Feinschmecker, eine Zeitschrift, die sich den kulinarischen Freuden des Lebens widmet, zählt bundesweit 500 Cafés. Aber nur die Besten. Die hat das Magazin für gehobene Ansprüche in jahrelanger Grundlagenforschung ermittelt. Darunter ist auch das Geschäft der Konditormeisterin Dorte Schetter aus Metzingen: Dortes Marzipan-Atelier. Wer Dorte heißt, muss ja Torten machen können. Ein blöder Spruch, zumal er steter Begleiter ihrer Kindheit war.

Ihre Kindheit hat viel mit ihrem beruflichen Erfolg zu tun. Weil ihre Mutter zeichnete und ihr Vater Skulpturen modellierte, hat sie nicht wie andere Kinder mit Fingerfarben Schuhkartons beschmiert, sondern mit einem weichen Bleistift Schattierungen an einer Kaffeetasse nachgezeichnet. Das kommt ihr jetzt zugute. Konditoren müssen das können. Besser gesagt, sollten das können, um beispielsweise das Konterfei eines Jubilars auf eine Torte zu bringen. Verewigen dürfte der falsche Ausdruck sein für etwas, das mit Wonne verschlungen wird. Dafür gibt es zwar inzwischen auch technische Hilfsmittel, sodass Party-Torten mit Foto-Motiven (mit Lebensmittelfarbe auf Lebensmittelpapier gedruckt und auf die Torte geklebt) eigentlich nichts besonderes mehr sind. Dorte aber skizziert, malt und zeichnet selbst. „Nach alter traditioneller handwerklicher Meisterkunst“, wie es auf einem Werbeplakat an ihrer Verkaufstheke heißt. Mit Kakao, der mit einer Zuckermasse auf der Torte fixiert wird. Darin ist sie Meisterin und hat es bei der Olympiade für Köche im Jahr 2008 zur Silbermedaille gebracht. Wegen eines Leichtsinnsfehlers, der ihr so nicht mehr unterlaufen wird: „2020 bin ich wieder dabei.“ Es wird ihre Mission Gold.

Die Tester vom Feinschmecker waren einige Male bei ihr. Immer inkognito. Immer waren sie zufrieden. Das Café mit seinen neun Tischen (während der warmen Monate gibt es noch elf Tische im Freien) ist nämlich so wunderbar nostalgisch. Überall hängen Blech- und Emailleschilder mit allerlei Werbebotschaften. Orangina, Schweppes, Underberg, um nur wenige zu nennen. Einst saßen an einem Tisch Outletkunden aus Österreich. Sie waren fasziniert vom Interieur im Café, deswegen sind sie wenige Wochen später zurückgekommen mit einem Emaille-Schild von Bally-Schuhen. Wie sich herausgestellt hat, handelte es sich bei den Österreichern um Mitarbeiter dieser Edelmarke. Sie waren der Meinung, in Dortes Marzipan-Atelier sei das Schild am rechten Ort.

Jetzt, in der Karwoche, macht Dorte viele Hasen, einige darf ihre Auszubildende gießen. Das ist eine Kunst, denn Schokolade verzeiht keine Ungenauigkeiten. Wenn die Temperatur nicht stimmt, wird sie weißlich matt. „Aber auf den Glanz kommt es an“, sagt Dorte Schetter.

Über ihr Atelier hat kurz vor Weihnachten auch der Stern berichtet. Unter der Rubrik „Genuss“ erschienen einige Zeilen über sie und ihren kleinen Handwerksbetrieb. „Weil wir alles nach eigener Rezeptur herstellen“, sagt sie, „ohne dass die Industrie daran beteiligt ist.“ Daraufhin musste sie bis kurz vor Weihnachten täglich 15 Pakete verschicken, gefüllt mit Pralinen und Lebkuchen. „15 am Tag!“, schwärmt sie noch heute, „so viele Bestellungen hatten wir früher in einem Jahr.“ Die Bestenliste im Feinschmecker könnte den Postversand wieder ankurbeln. Gleichwohl setzt die Meisterin trotz allem überregionalen Erfolg auf ihre Metzinger Stammkunden: Die kommen immer, auch ohne Stern und Feinschmecker.