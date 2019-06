Themen in diesem Artikel VW

Nach einem weißen VW Caddy mit einem Werbeaufdruck auf der Heckklappe und über dem linken, hinteren Kotflügel fahndet das Polizeirevier Metzingen.

Fahrer ist zwischen 20 und 30 Jahre alt

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge wollte der als etwa 20 bis 30 Jahre alt beschriebene Fahrer am frühen Mittwochmorgen, gegen drei Uhr, vor einem Hotel in der Ulmer Straße ausparken. Dabei prallte der Wagen mit Wucht gegen einen großen Stein, der als Begrenzung vor die Parkfläche gesetzt war. Diesen Stein schob er über die Fahrbahnmitte hinaus bis zur Mitte der Gegenspur. Anschließend setzte er zurück und fuhr in Richtung Eisenbahnstraße davon.

Auto ist stark beschädigt

Der weiße Caddy dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein. Zudem verlor der Wagen massiv Öl. Im Rahmen der Fahndung konnte die Ölspur über die B 28 nach Reutlingen, bis zur Stuttgarter Straße verfolgt werden. Erst an der Abzweigung zur Straße Am Heilbrunnen verlor sich die Spur.

Drei Autofahrer gefährdet

Das Polizeirevier Metzingen bittet nun um Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug. Insbesondere sucht sie auch nach den gefährdeten Fahrern von mindestens drei Autos, die durch den auf der Ulmer Straße liegenden Stein zu teils gefährlichen Ausweichmanövern gezwungen worden sein sollen. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0.