Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend erlitten. Ein 33-Jähriger war mit einem Ford Transit kurz vor 19 Uhr auf der L 252 von Böhringen herkommend unterwegs.

Motorradfahrer übersehen

Zeugenangaben nach hielt der Fahrer an der Kreuzung mit der B 465 zunächst an. Im Anschluss wollte er die Bundesstraße geradeaus in Richtung Donnstetten überqueren. Beim Anfahren übersah er den 53 Jahre alten Motorradfahrer, der mit seiner Kawasaki von der B 28 kommend in Richtung Lenningen unterwegs war.

Erstversorgung vor Ort

Der Verletzte musste nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden.