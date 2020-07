Schwere Verletzungen hat ein 52-jähriger Gleitschirmflieger nach einem Luftunfall am Freitagabend am Hohenneuffen erlitten. Der Flieger war gegen 18.50 Uhr am Startplatz Nord Richtung Beuren auf Grund einer Windböe bereits beim Start gestürzt, weil er die Bremsleine falshc bedient hatte. Er musste von der Bergwacht aus dem steilen und unwegsamen Gelände unterhalb des Startplatzes geborgen werden. Durch die Rettungsleitstelle wurde ein Rettungshubschrauber hinzugezogen, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gefahren.