In der Nacht zum Sonntag kam gegen 0.40 Uhr ein 30-jähriger Toyota-Fahrer in Metzingen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der Grafenberger Straße von der Fahrbahn ab. Der 30-Jährige, bei dem über ein Promille Atemalkohol gemessen wurde, verletzte sich schwer und wurde vom Rettungsdien...