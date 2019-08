Große Glück hatte in der Nacht ein Autofahrer, der betrunken in der Maienwaldstraße gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger gefahren ist. Sein Opel geriet in Brand – doch der Fahrer konnte sich nahezu unverletzt retten.

Am frühen Sonntagmorgen fuhr der stark alkoholisierte 28-Jährige mit seinem Fahrzeug mit Reutlinger Zulassung mit hohem Tempo gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Sattelauflieger in der Maienwaldstraße. Die Beifahrerseite des Opel wurde von dem Container aufgeschlitzt - ein Beifahrer, der glücklicher Weise nicht in dem Auto saß, hätte wohl keine Überlebenschance gehabt. Durch die Kollision geriet der Unfallwagen in Brand, das Feuer griff nach kurzer Zeit auch auf den Auflieger und dessen Beladung über. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Metzingen schlugen die Flammen meterhoch aus dem Fahrzeugwrack. Nach der Brandbekämpfung durch Feuerwehrleute unter Atemschutz war der Einsatz indes noch lange nicht vorbei: Zur Bergung des Unfallwagens musste der Feuerwehrkran der Feuerwehr Reutlingen nachgefordert werden. Dieser hob den Container an, sodass das Fahrzeug befreit werden konnte.

60 000 Euro Sachschaden

Auf den Unfallfahrer, der sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Reutlingen nahezu unverletzt aus seinem Fahrzeug befreien konnte, kommt nun mit Sicherheit ein Strafverfahren zu. Vor Ort wurden durch die Polizeibeamten 1,5 Promille Alkohol festgestellt. Der entstandene Sachschaden wurde vom Polizeipräsidium Reutlingen mit rund 60 000 Euro angegeben.

