Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung L 380a/ K 6712 ereignet hat. Gegen 7.30 Uhr war ein 50-jähriger Fiat-Lenker auf der Landesstraße in Richtung Dettingen unterwegs und fuhr in die dortige Einmündung ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigen VW einer 37-Jährigen. Bei der anschließenden Kollision wurde der 50-Jährige nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden.