In einer Rechtskurve der Grafenberger Ortsumfahrung ist der Fahrer eines Opel Corsa am Samstagspätnachmittag auf der Fahrt Richtung Metzingen mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen kollidiert.

Ersten Berichten zufolge war der Corsa-Fahrer aus dem Raum Nürtingen gegen 16.25 Uhr auf der B 313 mit seinem Pkw zu weit nach links auf die Gegenfahrspur geraten. Der stieß war zunächst mit dem in Richtung Nürtingen fahrenden VW Touran eines Mannes aus dem Rems-Murr-Kreis zusammen.

Daraufhin soll der Opel Corsa des Unfallverursachers noch gegen einen hinter dem VW Touran fahrenden Mitshubishi eines Mannes aus einer Reutlinger Kreisgemeinde geprallt sein. Und danach weiter quer über die B 313 geschleudert sein, ehe er nach etwa 100 Metern im rechten Straßengraben der Ortsumfahrung zum Stehen kam.

Vier Personen, darunter ein Kind, wurden bei dem Unfall ersten Angaben zufolge verletzt. Zwei der Verletzten mussten jeweils mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.

Alle drei in den Unfall verwickelten Fahrzeuge waren nach den Zusammenstößen nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Ortsumfahrung Grafenberg/B 313 war zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Im Einsatz war neben der Besatzung zweier Rettungswagen und einem Notarzt auch die Polizei mit zwei Streifenwagen.

Bereits im Juni 2019 hatte sich an derselben Stelle ein schwerer Unfall ereignet, bei dem ein junger Verkehrsteilnehmer ums Leben kam. Ein Kreuz erinnert an der Stelle an den Verstorbenen.