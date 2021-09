Es kracht immer wieder auf der selben Strecke: Unfälle sind keine Seltenheit auf der Bundesstraße 28 zwischen Bad Urach und Metzingen. Und: Oft geraten Autofahrer just auf der langen Geraden bei Dettingen auf die andere Straßenseite. So geschehen am Montag, 20. September, als eine 32-jährige Fra...