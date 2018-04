Geburtstag Unermüdlich im Einsatz für das Gemeinwohl

Metzingen / Peter Swoboda

Für sein unermüdliches Engagement zum Wohle seiner Mitmenschen wurde Wilhelm Mack vor vier Jahren mit der Bürgermedaille ausgezeichnet. Heute feiert der rüstige Senior seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar ist bekannt in Metzingen wie kaum ein anderer. Er war lange Zeit aktiv in der TuS Metzingen und er saß 28 Jahre lang für die SPD im Gemeinderat. „Ich wollte“, sagt er heute, „nicht noch als 70-Jähriger im Gemeinderat sitzen.“

Ein Gemeinderat sei ein Laiengremium, in dem jeder seine Themen hat, die ihn interessieren. Sein großes Thema ist bis heute der Straßenverkehr und alles, was damit zusammenhängt. „Von Kindesbeinen an“, so der Jubilar, „war ich mit dem Fahrrad in der Stadt unterwegs. Deshalb kenne ich alle Straßen, alle Ecken.“ Berühmt und bei so manchem vielleicht auch berüchtigt ist Wilhelm Mack für seine Detailbesessenheit. Er weiß beispielsweise genau, wie breit der oder jener Gehweg ist, weil er auf seinen Stadtrundfahrten und -gängen immer einen Meterstab dabei hat.

Nach seinem Ausscheiden aus dem Gemeinderat im Jahr 1998 ist er nicht etwa untergetaucht, nein, Wilhelm Mack hat sich weiter für seine Heimatstadt und deren Bürger eingesetzt. „Ich habe mich“, sagt er, „schon immer für die Stadt und was in ihr geschieht, interessiert.“ Und das gilt bis heute. So engagiert er sich im Zukunftsteam „Infrastruktur und Verkehr“. Alt-Oberbürgermeister Gotthart Herzig habe mal zu Macks Frau Elisabeth gesagt, wenn sich ihr Mann zu Wort melde, ziehe sich bei ihm alles zusammen. „Ich gebe zu“, sagt Wilhelm Mack, „ich habe schon eine schwäbisch grobe Art an mir.“

Doch wer ihn kennt, weiß das, und kann es ihm auch nicht übel nehmen. Und mit seiner Art hat er einiges für die Metzinger Bürger erreicht, wenn es auch nur Kleinigkeiten waren. „Aber“, so der 90-Jährige, „das Leben besteht nun mal aus Kleinigkeiten.“ Bevor der Jubilar 1969 als Nachrücker in den Gemeinderat einzog, engagierte er sich bei der TuS Metzingen. Mit dem Sport hat er allerdings bereits 1945 angefangen. Da musste er eine Gruppe Jugendlicher betreuen, und er hatte mit ihnen Handball gespielt. Aber Feldhandball, denn Hallenhandball gab es damals noch nicht.

Seine berufliche Laufbahn hat Wilhelm Mack mit 58 Jahren bei der Firma Wafios in Reutlingen beendet. Gelernt hatte er Maschinenschlosser bei der Gesenkschmiede Henning in Metzingen. Mit dem Eintritt in die Rentenzeit begann eine neue Zeitrechnung. Zehn Jahre lang hatte er mit seiner Frau Elisabeth Flusskreuzfahrten in ganz Europa unternommen.

Auch war die Familie oft auf Sylt, weil es ihrem schwerstbehinderten Sohn gut tat. „Heute“, sagt Mack, „lebe ich von Erinnerungen.“ Er habe keine Kraft mehr für größere Unternehmungen. Das galt übrigens auch für die Pflege seiner beiden Streuobstwiesen, weshalb er sie abgegeben hat.