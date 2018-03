Grabenstetten Umsatz auf vier Millionen gesteigert

Grabenstetten / swp

Mit klaren Worten eröffnete der Vorsitzende Gerhard Brändle die Mitgliederversammlung des Maschinenrings Alb-Neckar-Fils: „Hand drauf – ein Wort, ein Handschlag gilt auch heute noch in der Landwirtschaft.“

Weit über 200 Mitglieder sind der Einladung des Maschinenrings gefolgt und durften in der Falkensteinhalle in Grabenstetten einen interessanten und kurzweiligen Abend erleben. „Wir brauchen uns nicht hinter unserer Arbeit zu verstecken. Unser Image in der Bevölkerung ist weit besser, als es durch die Medien dargestellt wird“, schilderte Brändle seinen Eindruck in seiner Begrüßung. Gleichwohl sei jeder Einzelne aufgefordert, ein positives Bild der Landwirtschaft nach außen zu tragen.

Der Maschinenring hat sich auch im vergangenen Jahr gut weiterentwickelt. Stabile Mitgliederzahlen, leicht steigende Umsätze sowie ein wachsendes Angebot an Mietmaschinen und Dienstleistungen – darauf könne man stolz sein, unterstrichen Vorsitzender Gerhard Brändle und Geschäftsführer Siegward Betz.

Mit 29 Mietmaschinen und einem ergänzenden Angebot durch Partnerunternehmen war der Maschinenring im vergangenen Jahr in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen und Göppingen sehr präsent. „Und hier sind wir noch nicht am Ende.“ Für 2018 sind bereits weitere Investitionen in Mietmaschinen geplant, so Betz weiter.

Fasst man alle Geschäftsfelder des Maschinenrings zusammen, ergibt sich ein Umsatzvolumen von vier Millionen Euro. Dies ist ein leichter Zuwachs von knapp einem Prozent zum Jahr 2016. Mit Bedauern informierte der Geschäftsführer seine Mitglieder allerdings über den Verlust eines großen Teils des Grüngut-Auftrages bei der letzten Ausschreibung des Landkreises Reutlingen. „Dies schmerzt umso mehr, da wir über viele Jahre ein geschätzter und zuverlässiger Partner des Landkreises waren“, sagte der Geschäftsführer.

Eine Fülle motivierender Empfehlungen gab Gastredner Rolf Brauch seinen aufmerksamen Zuhörern mit auf den Weg. Als Seelsorger und Berater der evangelischen Landeskirche Baden konnte der 56-Jährige aus einem reichen Erfahrungsschatz plaudern.

Volatile Zeiten verunsichern die Landwirte. Die Sehnsucht nach Halt und Entschleunigung ist bei den Menschen groß. Halt setzt der gelernte Agraringenieur mit „Humusbildung in der Landwirtschaft“ gleich. Mit dem eingeschalteten Turbo auf dem Betrieb zu wirtschaften, habe auf Dauer seinen Preis. Wenn nicht achtsam mit der Familie umgegangen wird, kann schnell ein Kolbenfresser draus werden. Den männlichen Zuhörern rät Brauch: „Nutzen Sie ihren großen Traktor nicht dazu, sich bei Konflikten schnell vom Hof zu machen. Treten Sie die Feuer aus, so lange sie klein sind.“

Als Unternehmer ist jeder Landwirt selber für seinen Erfolg verantwortlich. Von dem oft zitierten Spruch „Wachsen oder Weichen“ hält der Autor von mehreren Büchern indes nichts. Der Rhythmus der Vergrößerung wachse immer schneller. Da stellt sich dann irgendwann die Frage: Hält das Herz, hält der Verstand und hält der Geldbeutel das aus? Auch überschaubare Größen genauso wie Gemeinschaftsbetriebe oder „Klein und Besonders“ können wirtschaftlich erfolgreiche Betriebsformen sein.