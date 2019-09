Die L 245 zwischen Hengen und der Abzweigung auf die B 28 nach Seeburg ist von Montag, 23. September, um 8.30 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 25. September, komplett gesperrt. Grund für die Vollsperrung seien Kanalanschlussarbeiten an der Ortseinfahrt von Hengen, teilt die Stadtverwaltung Bad Urach mit.

Von Seeburg aus soll eine Umleitung über die B 465 eingerichtet werden, von der Alb aus erreichen Autofahrer Seeburg in dieser Zeit über die B 28. Beide Strecken seien ausgeschildert.

Bus fährt über B 28

Im gesamten Zeitraum der Baumaßnahme wird der Busverkehr aus Richtung Wittlingen über Hengen nach Böhringen und zurück ebenfalls über die B 28 umgeleitet.

In Hengen werden in der Hecklestraße Höhe Rathaus Ersatzhaltestellen eingerichtet.

Ab Donnerstag Sperrung in Hengen

Im Anschluss daran, also von Donnerstag, 26. September, bis Samstag, 28. September, verlagert sich die Baustelle mit Vollsperrung in den Ort hinein: in den Einmündungsbereich zwischen Böhringer Straße und L 245.

Zu diesem Zeitpunkt sei dann jedoch die Durchfahrt auf der L 245 wieder freigegeben, teilt Bernd Mall vom Fachbereich 1 – Zentrale Dienste und Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Stadtverwaltung Bad Urach mit.

