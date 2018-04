Riederich Umgestaltung der Kirche geplant

Riederich / Anne Laaß

Ein Jubiläum hat die St. Johannes-Kirche in Riederich hinter sich. 50 Jahre steht sie nun bereits in der Weiherstraße und hat ihre ganz eigene Entstehungsgeschichte, wie Pfarrer Hermann Weiß erzählt.

Der Wunsch nach einer katholischen Kirche in der Gemeinde wuchs zeitgleich mit der steigenden Anzahl der ortsansässigen katholischen Christen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges zog es auch Heimatvertriebene nach Riederich und sie, so Weiß, wollten ihre eigene Kirche. Die Gemeindemitglieder und der damalige Stadtpfarrer Franz Joas setzten sich für den Bau ein. Die Gelder wurden, heißt es in der Broschüre der St. Johannes-Kirche, auch durch Bettelpredigten zusammengetragen. Wie einige Kirchenbauten der Nachkriegszeit ist auch die Riedericher eine, die in Einzelteilen geliefert wurde. Der Grundstein ist auf den 6. Mai 1967 datiert.

Bunt gemischt in St. Johannes

Die eher wie ein Zelt anmutende katholische Kirche dient auch der italienischen und kroatischen Gemeinde als Gotteshaus. „Es ist eine Vielvölkerschaftsgemeinde, die unsere Kirche darstellt“, sagt der Pfarrer. Sie spiegele die Gesellschaft im Ermstal wieder. Außerdem wird eine gute Nachbarschaft zur evangelischen Gemeinde gepflegt. Man wolle ökumenisch handeln und agieren. Beide Gemeinden haben einen Baum gestiftet und miteinander eingepflanzt. Eine ökumenische Aktion, die zeigt, dass sich das Miteinander verändert hat.

Nach 50 Jahren der Gemeinschaft muss nun aber die St. Johannes-Kirche renoviert werden. Eine Untersuchung ergab, dass die Elektrik sowie die Heizungsanlage marode ist. Beides müsse nun komplett erneuert werden. Die geplanten Sanierungsarbeiten gaben aber auch die Möglichkeit, sich Gedanken über den Innenraum zu machen. Ist der Raum nach zeitgemäß? Für Pfarrer Weiß gebe es schon ein paar Änderungsideen. Früher wurden viele Bänke in der Kirche platziert, um so möglichst viel Platz für die Gottesdienstbesucher zu schaffen. Heute, so erklärt er, könne es luftiger gestaltet werden, da die Kirche eher in Ausnahmefällen vollbesetzt sei. St. Johannes hätte dann eine andere Wirkung auf die Besucher, wenn es mehr Freiraum geben würde. Der Altar könnte zudem auch näher an die Bankreihen gesetzt werden. Eine weitere Idee sei, die starren Bänke einfach durch bewegliche zu ersetzen.

Was definitiv erhalten bleibt, sind die Kirchenfenster, die St. Johannes eine besondere Atmosphäre geben. Auch die 35 Jahre alte Orgel bleibt. Neben den beiden notwendigen Arbeiten stellt sich noch die Frage nach einer anderen Beleuchtung. „Wichtig ist, dass alle etwaigen Änderungen zusammen besprochen werden“, so Weiß. Damit meint er die kroatische und italienische Gemeinde. Den Großteil der Kosten für die Erneuerungen und die mögliche Umgestaltung des Innenraums trägt die katholische Gemeinde selbst.

Für den Pfarrer gehe es bei der Umgestaltung nicht allein um die räumlichen Aspekte, sondern auch darum, wie die Kirche gesehen wird. „Wofür ist die Kirche da?“, fragt er. Sie sei vor allem für die Menschen macht er deutlich. Sie solle Raum für die Sorgen und Nöte geben, aber auch für Freude und Trauer. Dass St. Johannes diese Kriterien bereits erfüllt, zeigte das Jubiläumsjahr 2017. „Es gab mehrere Ereignisse, die mich berührt haben“, erinnert sich Pfarrer Weiß. Ob es das Gemeindefest oder der Gottesdienst „Ganz familiär“ war. Prägend seien auch die „Boni-Kids“ gewesen, ebenso wie die Nacht der Lichter, die laut Weiß gern wiederholt werden darf.