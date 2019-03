Metzingen Ulmer Straße: Ende der Vollsperrung ist in Sicht

Metzingen / swp

Es gibt gute Nachrichten von der Baustelle in der Ulmer Straße: Nach derzeitigem Stand kann die Vollsperrung an diesem Freitag, 8. März, aufgehoben werden. Nach Auskunft der Stadtverwaltung liegen die Arbeiten momentan voll im Zeitplan. Gebaut wird an der wichtigen Durchgangsstraße schon seit dem vergangenen Sommer, weswegen viele Metzinger einige umwege in Kauf nehmen mussten. Unter anderem sind im Zuge der Arbeiten die Kanalrohre saniert worden. Außerdem ist die Straßenbeleuchtung mit LED-Technik erneuert worden. Ebenfalls sind neue Parkplätze entstanden, und die Geh- und Radwege wurden verbessert. Als letzter Schritt der Bauarbeiten wird ein lärmoptimierter Asphaltbelag verlegt.