Die Hanner Steige (K 6708) zwischen Bleichstetten und der Abzweigung in die Sirchinger Steige bei Bad Urach ist ab Montag, 19. August voraussichtlich bis zum Wintereinbruch für den Verkehr voll gesperrt. Die Anfahrt zum „Haus auf der Alb“ (Landeszentrale für politische Bildung) ist während der Sperrung von Bad Urach aus durchgehend möglich. Eine Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt von Würtingen aus über Lonsingen - Upfingen - Sirchingen bis nach Bad Urach. In Gegenrichtung über Sirchingen - Upfingen zu den weiterführenden Zielen. Während der Straßensperrung werden neben der Errichtung eines Steinschlagschutzzaunes umfangreiche Felssicherungsarbeiten unter Berücksichtigung der naturschutzrechtlichen Vorgaben durchgeführt.

Übersicht - Bauarbeiten Albaufstiege im Landkreis

Dirk Abel, Leiter der Koordinierungs- und Pressestelle des Regierungspräsidiums Tübingen, mit einem Überblick der Baustellen auf den Steigen im Landkreis:

B 28: Böhringer Steige bei Bad Urach

Seit Anfang Oktober 2018 saniert das Regierungspräsidium Tübingen die Böhringer Steige bei Bad Urach. Für die Sicherung der Strecke wurde im Bereich der Hangrutschung eine vierzig Meter lange und acht Meter breite Stahlbetonplatte auf Stahlbetonpfählen errichtet. Darüber hinaus fand eine Sicherung der talseitigen Böschung der Straße mit mehreren Bohrpfahlwänden auf einer Gesamtlänge von rund 240 Metern statt. Zwischen Oktober 2018 und Juli 2019 wurden 160 Bohrpfähle mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern und einer Gesamtlänge von rund 1,6 Kilometern verbaut. Die Bohrpfahlwände sind mit 178 Ankern im anstehenden Fels gesichert. Parallel zu den jetzt fast abgeschlossenen Hangsicherungsarbeiten werden seit Mitte Juli 2019 auf rund vier Kilometern die Fahrbahndecke und die Binderschicht erneuert. Im unteren Abschnitt der Steige wird zusätzlich auf einer Länge von rund 950 Metern der Untergrund des talseitigen Fahrstreifens verbessert, um diesen für zukünftige Verkehrsbeanspruchungen zu ertüchtigen. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die Gesamtmaßnahme Anfang September 2019 abgeschlossen und damit dann auch die Vollsperrung der Steige aufgehoben. Die Maßnahme liegt voll im Zeitplan.

L 249: Sirchinger Steige

An der Sirchinger Steige zwischen Bad Urach und dem Ortsteil Sirchingen im Zuge der L 249 wurden Erkundungsbohrungen durchgeführt. Die Arbeiten fanden von Montag, 15. Juli 2019 bis einschließlich Donnerstag, 18. Juli 2019 statt. In diesem Zeitraum war die L 249 ab der Einmündung der K 6708, Hanner Steige, und dem Ortsteil Sirchingen voll gesperrt. Diese Vorarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Es ist geplant, die Sirchinger Steige noch in diesem Jahr soweit instand zu setzten, dass in den Wintermonaten je Fahrtrichtung eine Fahrspur zur Verfügung steht. Der genaue Baubeginn kann derzeit noch nicht terminiert werden.

L 380: Eninger Steige

Die Landesstraße 380 wird im Verlauf der Eninger Steige zwischen Eningen und Würtingen grundlegend saniert. Das Land investiert in die Arbeiten 3,5 Millionen Euro, mit einem Abschluss der Sanierung wird im Mai 2020 gerechnet. Zu den beauftragten Leistungen gehören insbesondere der Austausch des schadhaften Fahrbahnbelags der Landesstraße beginnend ab dem Melanchthonweg in Eningen bis zum Parkplatz „Würtinger Sträßle“ auf der Albhochfläche sowie die Sicherung des Hangs. Hierfür werden mehrere Bohrpfahlwände mit Kopfbalken und Rückverankerung auf einer Länge von rund 270 Metern entlang des talseitigen Straßenrands errichtet. Die Umsetzung des Vorhabens ist in drei Bauphasen geplant. Über den Beginn und die Verkehrsführung während der Sperrung der Steige wird das Regierungspräsidium rechtzeitig im Vorfeld informieren, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums.

Weitere Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung können im Baustelleninformationssystem (BIS) des Landes Baden-Württemberg unter www.baustellen-bw.de abgerufen werden

