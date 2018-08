Überschlag in 30er-Zone

Metzingen / swp

Mitten in einem Wohngebiet kam es am Mittwochmittag zu einem spektakulären Unfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 36-Jähriger Ford-Fahrer hatte vermutlich die Vorfahrtsregelung missachtet, ein Fahrzeug drehte sich durch den massiven Aufprall aufs Dach.

Anwohner der Sannentalstraße sind schon seit einiger Zeit wegen des ungezügelten Durchgangsverkehrs in Wallung. Was sie von der aktuellen Situation halten, lesen Sie in einer unserer Abo-Ausgaben.