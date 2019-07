Der Schock sitze heute noch tief, sagt die Zeugin: „Ich gehe nicht mehr alleine aus dem Haus“, unterstreicht die 78-jährige Seniorin aus Metzingen: „Früher hatte ich nie Angst, heute muss immer jemand mit mir gehen.“ Früher, das war die Zeit vor einem Überfall, als ihr Anfang Januar 2017 um die Mittagszeit in der Karlstraße in Metzingen die Tasche aus der linken Hand gerissen wurde. „Das ging so schnell, da kam einer wie vorbeigeflogen“, erinnert sich die damals 76-Jährige.

Erst kurz danach habe sie gemerkt, dass ihr die Tasche fehle: 149 Euro und ein paar Cent hätten sich in zwei Geldbeuteln befunden. Das weiß sie heute noch ganz genau, weil sie zuvor nachgeschaut hatte. Vor dem Reutlinger Amtsgericht konnte sie dem Mann zum ersten Mal direkt ins Gesicht sehen. während der Tat, so erinnert sich die Frau, hatte der Angeklagte die graue Kapuze seiner Jacke über seinen Kopf gezogen. Die Nervosität war der Seniorin, die inzwischen auf einen Rollator angewiesen ist, deutlich anzumerken.

Die Entschuldigung des in Handschellen vorgeführten Angeklagten nahm sie zur Kenntnis: „Ich habe einen großen Fehler gemacht und es tut mir sehr, sehr leid“, sagte der 22-Jährige. Den Überfall – er habe keine Gewalt angewendet, sondern die Tasche locker aus der Hand der Zeugin entwendet ­– begründete der Mann mit Verzweiflung und Hunger: „Ich hatte seit drei Monaten kein Geld mehr von der Agentur für Arbeit bekommen.“

Doch auch sein Opfer gehört nicht zu denjenigen Menschen, denen es finanziell gut geht: Mit gerade mal 600 Euro im Monat müsse sie auskommen, sie wolle niemanden zur Last fallen – auch ihren Kindern nicht. „Ich habe auch kein Geld“, erklärte sie im Zeugenstand. Der Verlust des Geldes schmerzt sie deshalb bis heute. „Ich habe gearbeitet und werde ihnen das Geld geben“, sicherte der Angeklagte seinem Opfer zu. Um die schnelle Erfüllung des Versprechens möchte sich seine Anwältin Julia Geprägs kümmern.

Den Überfall hat der Angeklagte zu Beginn der von Amtsgerichtsdirektor Friedrich Haberstroh geleiteten Sitzung ebenso zugegeben wie die Diebstähle von insgesamt drei Spendenkassen für soziale Zwecke im Großraum Stuttgart. Zur Last gelegt wird ihm zudem Widerstand gegen Vollzugsbeamte und tätlicher Angriff mit Körperverletzung.Der Angeklagte versicherte jedoch, nicht mit Absicht jemand verletzt zu haben: „Das war ein Versehen.“

Beim Strafmaß wertete das Gericht das Geständnis des Angeklagten positiv. Der 22-Jährige wurde letztendlich zu einer Freiheitsstraße von sechs Monaten verurteilt, diese wird zur Bewährung ausgesetzt.