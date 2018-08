Überfall Überfall auf Getränkemarkt in Riederich

Überfall auf Getränkemarkt in Riederich

Riederich / swp

Am Donnerstag gegen 19.20 Uhr haben zwei Unbekannte den Besitzer eines Getränkemarktes überfallen und ausgeraubt. Nach Angaben der Polizei handelte es sich ersten Ermittlungen nach offenbar um zwei Männer zwischen 25 und 30 Jahren, die den Besitzer abgepasst und anschließend mit Faustschlägen niedergeschlagen haben. Mit einer Beute von mehreren hundert Euro konnten die Täter in Richtung Ortsmitte flüchten. Trotz eines großen Aufgebots an Fahndungskräften mit Unterstützung des Polizeihubschraubers konnten die Täter bislang nicht festgenommen werden. Spezialisten der Spurensicherung haben die Arbeit übernommen.