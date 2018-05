Metzingen Vom Operationssaal aufs Handballfeld

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Ein Meter und 63 Zentimeter. Das ist nicht groß, schon gar nicht für eine Handballspielerin und erst recht nicht für eine der Besten in der Bundesliga. Aber das macht der 24-jährigen Katharina Beddies nichts, denn am Wochenende wird sie ein paar Zentimeter wachsen.

Mit ihren Kolleginnen von der TuS Metzingen spielt sie in der Stuttgarter Porsche-Arena um den DHB-Pokal. Das ist fast so ähnlich wie das Endspiel zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt am Samstag in Berlin, nur dass es in der Hauptstadt um Fußball geht und in der Porsche-Arena zudem erst zwei Halbfinale anstehen, ehe um den dritten und anschließend um den ersten Platz gespielt wird. „Porsche-Arena!“ Allein der Name dieser Austragungsstätte elektrisiert Katharina Beddies: „Dort zu spielen, finde ich cool.“

Es ist ihr Leben, das cool ist. Vielleicht ist ihr das noch gar nicht klar. Auch ohne Porsche-Arena und das Endturnier um den Pokal, das im Handball Final Four heißt. Für die letzten vier, die es bis dahin geschafft haben. Man könnte auch sagen, die besten vier oder die glücklichsten, jedenfalls ist es eine Auszeichnung für eine Sportlerin, dabei sein zu können. Dazu gehört ein Leben voller Disziplin. Von Kindheit an. Ein Leben, das auf Verzicht fußt.

Am Montag kam sie gegen drei Uhr morgens mit dem Bus zurück aus Oldenburg. Von einem normalen Bundesligaspiel, das das Team aus Metzingen deutlich gewonnen hatte. So deutlich, dass es schon fast anstrengender war, die Prozedur der Fahrt zu überstehen, wenn mitten in der Nacht kein Horizont mit den Augen abgewandert werden kann, wenn nur Lichter der entgegenkommenden Fahrzeuge durchs Dunkel zwischen den Sitzreihen huschen. Und wenn die Augen schwer werden und sich die Glieder danach sehnen, ausgestreckt zu werden: Ach wäre es da angenehm, einfach auf dem Fußboden zu schlafen, blöd nur, dass das nicht erlaubt ist. Dann um 7 Uhr beginnt montags immer das zweite Leben der Katharina Beddies.

Es ist ein Leben in Grün. Mit Häubchen und Mundschutz. Die gebürtige Pfullingerin hat eine 50-Prozent-Anstellung als Operationstechnische Assistentin. Im Volksmund OP-Schwester genannt. „Mit Pflege hat das gar nichts zu tun“, sagt sie, die in diesem Beruf nichts anderes macht als Chirurgen zur Hand zu gehen. Mit Operateuren, sagt sie, verhält es sich wie mit Trainern. Manche sind umgänglich, andere können auch mal aus der Haut fahren. In ihrem Krankenhaus, in Nürtingen, ist das selten der Fall, aber in Unikliniken, „da sind schon eher mal ein paar Choleriker dabei“, sagt sie. Ob die deswegen als Kollegen unangenehm sind? Da ist sich Katharina Beddies nicht sicher. Der bei der TuS Metzingen kürzlich erst entlassene Trainer René Hamann-Boeriths beispielsweise war ein ruhiger Vertreter seiner Zunft. „Menschlich einer der angenehmsten Trainer“, sagt Katharina Beddies.

Aber sie und ihre Kolleginnen spielen nicht, um Spaß zu haben. Sie wollen Erfolg. Und wenn es sein muss, akzeptieren sie dafür auch mal das, was man im Sport eine direkte Ansage nennt. Laut, konsequent und kompromisslos. Ein Chirurgenteam wird vermutlich auch keine Grundsatzdiskussion beginnen, wenn beim Patienten der Verschluss einer Arterie nicht gelingt, weil das notwendige Besteck nicht in den Händen des Chirurgen landet, sondern auf dem Fußboden. Vermeidbare, leichte Fehler: Das mögen sie alle nicht, ob am Operationstisch oder auf der Trainerbank.

Diesen anderen Beruf braucht die Handballspielerin. „Das ist gut für den Kopf.“ Sie ist umgeben von Kolleginnen, die sich total auf Handball fokussieren, aber das wäre ihr nicht genug: „Ich bin froh, dass ich auch ein normales Leben habe.“

Das normale Leben hat sie am Freitag gleich nach dem Training mit noch vom Duschen nassem Haar zum Italiener geführt. Es war kurz vor 20 Uhr, als der Geruch von Pizzabrot und Oregano durch die offene Tür raus auf die Straße zog, vorbei an den Stehtischen, wo sich leichte Weißweine dem vorsommerlich schönen Auftakt zum Wochenende beugten und eingewebt in fröhliche Unterhaltungen manche Kehle entlang nach unten flossen.

An so einem Tag hat auch sie Zeit für Hobbys. Sie ist mit einer Freundin fürs Kino verabredet. Gleich hier in der Eisenbahnstraße, im Luna-Filmtheater. Wenn sie mit Freunden unterwegs ist und andere dazukommen, die sie nicht kennen, erfahren die gar nie, dass sie es mit einer Handball-Nationalspielerin zu tun haben: „Warum sollte ich das sagen? Für mich ist Handball auch nur ein Beruf.“

Am Wochenende wird Katharina Beddies jedenfalls für kurze Zeit größer sein als ein Meter und 63 Zentimeter. Sie steht auf dem Feld in der Porsche-Arena: „Da fühlt man sich gleich ein Stückchen größer.“