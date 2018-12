Reutlingen Über Chemnitz und die Hitzköpfe

Von Peter Kiedaisch

Darüber, wie Politik und Medien zu funktionieren haben, hat Hans Peter Stauch klare Vorstellungen. Es sei immer schlechter, über jemanden zu schreiben als miteinander zu sprechen, sagt er.

Er sieht sich und seine Partei als politische Neulinge, die es nicht geben würde, wäre das Land noch so wie vor 2015, als die Flüchtlingswelle auch ihn auf den Plan gerufen hat. Gauland und Höcke zählt er zu seinen Brüdern im Geiste, doch es gibt auch parteiinterne Aussagen, von denen er sich distanziert. Klimaschutz jedenfalls ist nicht sein Ding. Dafür sei Deutschland zu klein und zu unbedeutend.

Herr Stauch, zweieinhalb Jahre Landtagsarbeit liegt hinter Ihnen. Teilen sie die oft geäußerte Kritik aus Reihen der AfD, die Medien behandelten Ihre Partei ungerecht?

Stauch Ja. Sehr wohl. Zum Beispiel meine Ortspresse.

Sie arbeiten ja fast schon im Verborgenen, woran liegt das?

Es gibt Ausschüsse, die nicht so medienwirksam, aber dennoch wichtig sind. Andere Kollegen tun sich da eher hervor.

Wer beispielsweise?

Ich möchte keine Namen nennen. Ich jedoch werde viel geschnitten, oft wird negativ berichtet. Ich finde es falsch, wenn über einen schlecht geschrieben wird, statt miteinander zu sprechen. Wir sind immerhin die größte Oppositionspartei im Landtag. Meine Pressemitteilungen werden regelmäßig nicht veröffentlicht. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt.

Vielleicht wurde deswegen nachteilig über Sie berichtet, weil Sie im Zusammenhang mit dem Mord in Chemnitz auf Ihrer Facebookseite sagten, dort hin zu fahren, um dabei sein zu können, wenn die Stimmung umschlägt. Wie haben Sie das gemeint?

Wir leben in einer Zeit, in der die Leute gar nicht sehen, was auf sie zukommt. Es gibt so viele Verbrechen und Mädchen, die erstochen werden. Die Leute in Chemnitz sind kämpferischer.

Die Kriminalitätsstatistiken sehen keine signifikanten Veränderungen. Tragen nicht vielmehr Sie mit solchen Aussagen zu einer gewissen Verunsicherung der Menschen bei?

Die Kriminalitätsstatistik ist nicht repräsentativ, da sie lediglich abgeschlossene, beziehungsweise an die Staatsanwaltschaft weitergegebene Fälle beinhaltet. Gab es früher etwa Weihnachtsmärkte, die mit Betonbarrikaden abgesichert werden mussten? Wenn ich auf einen Weihnachtsmarkt gehe, möchte ich nicht durch eine Sicherheitsschleuse. Wieso sieht man diese Gefahr nicht? In Deutschland laufen 20 000 per Haftbefehl Gesuchte herum.

Das mag sein, aber das sind bestimmt nicht alles Zuwanderer.

Sie spielen darauf an, dass wir von der AfD fremdenfeindlich sein sollen. Natürlich gehören alle Straftäter gefasst und vor Gericht gestellt. Man sieht doch, dass die Kriminalität hier zunimmt, deswegen war ich in Chemnitz.

Und haben gesehen, wie ein Mann von einer Horde durch die Straßen gehetzt wurde?

Erwiesenermaßen gab es gar keine Hetzjagden, die Filmsequenz zeigt nur eine bestimmte, herausgestellte Szene. Was sich davor ereignete, ist nicht zu sehen. Nochmals, es gab keine Hetzjagd.

Die überregionalen Medien berichten das Gegenteil.

Ach was. Das war eine friedliche Demo mit 8000 Leuten. Es ist erwiesen und durch Fotos belegt, dass Aktivisten unter die Demonstranten gemischt waren, das ist auch durch Fotos belegt worden. Natürlich gibt es darunter auch ein paar Idioten, die den Hitlergruß zeigen. Aber auch das muss man unter Umständen relativieren.

Inwiefern?

Weil es nicht unbedingt der Hitlergruß gewesen sein muss. Ich war an jenem Tag beispielsweise mit meinem Parteifreund Stefan Räpple am Karl-Marx-Denkmal verabredet. Dann kam er um die Ecke, und ich habe ihm gewinkt. Dann kam ein Ordner und hat mir den Arm runtergerissen.

Auf einem Foto mögen solche Missverständnisse durchgehen, aber es gibt ja auch Filmaufnehmen.

Ja, und es gibt auch diese Extremen. Zu denen gehöre ich nicht. Ich bin eigentlich viel zu liberal. Rechtsliberal. Extremes fürchte ich. Geschichte darf sich nicht wiederholen.

Es wäre für Sie doch gar nicht schwer, sich im Einzelfall zu distanzieren.

Für mich war das an dem Tag gar nicht relevant. Es gab zwei Halbbetrunkene, die haben einige Parolen rausgekloppt. Die wurden von Ordnern aber auch rausgezogen.

Ihr Freund Stefan Räpple wurde dieser Tage wegen eines Zwischenrufes aus dem Plenarsaal geführt.

Räpple ist manchmal schon ein Hitzkopf. Er schießt übers Ziel hinaus, aber er sagt das, was er denkt.

Da kommt es halt darauf an, was man denkt.

Ach, er sagt Dinge wie Volksverräter und spricht von vollgefressenen Politikern. Er wird dafür von unseren Funktionären auch oft gerügt.

Man kann ihm zumindest entgegnen, dass eine Gesprächskultur, die gewisse Grenzen überschreitet, wiederum Gewaltfantasien erzeugen kann.

Nein, wir sind wie Gauland sagt, ein gäriger Haufen. Mehr nicht. Wir haben nur ein Ziel: Wir wollen das Land erhalten, wie es vor 2015 war.

Einer Ihrer Parteikollegen aus dem Hochtaunus hat vor wenigen Monaten den Medien gedroht: Bei allen Revolutionen werden irgendwann auch die Pressehäuser gestürmt. Das erinnert in der Tat an jenen Teil der Geschichte, der sich nicht wiederholen sollte. Warum haben Sie sich davon nicht distanziert, etwa in einem Facebook-Post?

Solche Aussagen sollte man sich verkneifen. Wenn ich so etwas sehe, melde ich mich auch zu Wort. Solche extremen Sätze gehen nicht, diese Überzeugung auch nicht. Das passt nicht zu unserer Partei. Wenn man uns aber dauernd und immer wieder in eine bestimmte Ecke stellt, ist das unfair. Wir sind eine demokratisch gewählte Partei. In Baden-Württemberg haben wir 80 000 Wähler, die kann man nicht einfach in die rechte Ecke stellen. In Reutlingen beispielsweise bekämpft uns der Verein Rosa mächtig. Wir haben angeboten, mit denen zu reden, aber die wollen nicht.

Über welches Thema?

Über grundlegende Dinge. Ich komme mir vor wie in einem Schaukasten, in dem die Bösen sitzen. Aber wir sind eine offene und friedliche Partei, wir hauen nicht die Hacken zusammen und stehen stramm, wie wir immer dargestellt werden.

Bei der Diskussion um die Bildungsofferte des Bundes hat Ihre Partei Ministerpräsident Kretschmann unterstützt. Hat er sich gefreut?

Ich weiß es nicht, er hat keine Miene verzogen.

Welches Thema möchten Sie als nächstes angehen?

Wir springen gerade auf den Klimaschutz auf. Wir halten diesen Hype für maßlos übertrieben. Ich glaube an Klimaänderung, aber ich bin nicht davon überzeugt, dass die menschengemacht ist. Das Klima hat sich schon immer verändert. Das haben zuletzt die Dinos gespürt.

Damals war es der Einschlag eines Asteroiden, nicht ganz vergleichbar.

Nein, aber es gibt Vulkanaktivitäten, Sonnenaktivität. In Indien brennen Kohleflöze, die nie jemand löschen kann. Das erzeugt CO 2 ohne Ende. Was sollen wir im kleinen Deutschland tun, während in China und in den USA mit klimaschädigender Fabrikation gearbeitet wird?

Und das Fahrverbot für Dieselfahrzeuge in Stuttgart?

Halten wir für falsch. Jeder handelsübliche Drucker belastet die Luft in einem Büro stärker. Wir machen gerade einen Flyer zu diesem Thema. Die einzuhaltenden Richtwerte sind weder medizinisch relevant noch wissenschaftlich nachvollziehbar. An NOx ist noch kein Mensch gestorben.

Die Deutsche Umwelthilfe sieht das allerdings anders.

Der Verein besteht aus 200 Mitgliedern und kann es sich leisten, mit aller Macht zu streiten, auch vor Gericht. Solche Vereine sind nicht mehr gemeinnützig. Unsere grüne Politik im Land besteht doch nur aus Phantastereien.

Sie zählen auch Björn Höcke zu Ihren Vorbildern. Der ist ja sogar innerparteilich umstritten.

Ich habe ihn kürzlich erst getroffen. Ich bin ein Flügler bei der AfD, und ich stehe auf der rechten Seite. Ich halte Höcke für einen friedlich denkenden Patrioten. Ich stehe voll hinter ihm. Er hat für mich Vorbildfunktion, aber es gibt bei uns andere, die das nicht so sehen.