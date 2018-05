Römerstein Über 200 Besucher beim Pfingstgottesdienst auf dem Römerstein

Donnstetten / wag

Die evangelischen Kirchengemeinde Donnstetten-Westerheim hat am Pfingstmontag zum Gottesdienst im Grünen auf dem Römerstein geladen. Mit dem Musikverein Donn­stetten gestaltete Pfarrerin Annedore Hohensteiner die Andacht vor rund 200 Besuchern. In das Zentrum ihrer Andacht stellte sie die Pfingstrose als Sinnbild für das Pfingstereignis, aber auch für einen sich weiterentwickelnden Glauben. „Glaube ist nichts, was immer gleich bleibt“, stellte sie klar. Vielmehr müsse sich der Glaube weiterentwickeln, um glaubhaft zu bleiben. Die Pfingstgeschichte ist ihr eine „großartige Hoffnungsgeschichte“. Am Ende der Andacht regnete es Pfingstrosenblätter vom Römersteinturm.