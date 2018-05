Stuttgart TusSies verlieren Halbfinale hauchdünn

Stuttgart / mj

Trotz den verletzungsbedingten Ausfalls von Stammkeeperin Isabell Roch begann das Halbfinale gegen Bietigheim nahezu sensationell für die Pink Ladies aus dem Ermstal. Ein starke Defensive gepaart mit soliden Abschlüssen besorgten eine komfortable 9:5-Führung in Minute 20.

SGBBM-Cheftrainer Martin Albertsen wechselte früh seine Keeperin Valentina Salamakha aus (10.) und zog bereits in der elften Minute den grünen Karton.

Die Schlussphase des ersten Durchgangs gehörte dann ganz klar den Bietigheimerinnen, die sieben Treffer selber verbuchen konnten und selbst nur ein Gegentor zuließen. So wurde beim Stand von 10:12 aus Metzinger Sicht die Seiten gewechselt.

Nach dem Pausensprudel kamen die Metzingerinnen wacher aus der Kabine und führten nach 35 Minuten plötzlich mit 14:12.

Bietigheim fand jedoch zurück in Spur und drehte die Partie nach hartem Kampf. Am Ende stand eine knappe 23:24-Niederlage der TuS Metzingen auf der großen Videotafel in der Porsche Arena in Stuttgart.

