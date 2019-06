Der ehemalige Cheftrainer André Fuhr und die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen trennten sich überraschend vergangene Woche. Nun soll der 48-Jährige Fuhr das Traineramt beim Bundesligisten Borussia Dortmund übernehmen und Nachfolger von Gino Smits werden.

Bei der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart

Fuhr, der nach 16 Jahren im Sommer 2018 von Blomberg nach Metzingen gewechselt war, hatte ursprünglich einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und wollte hier in Metzingen längerfristig etwas aufbauen. In seiner ersten Saison erreichte er mit den TusSies den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga und Rang drei beim Pokal-Final-Four in Stuttgart.

Zudem erreichte er mit dem seinem Team die Gruppenphase des EHF-Pokals, für den er sich auch diese Spielzeit schon frühzeitig qualifizierte. Geeinigt haben sich beide Parteien auf einen Aufhebungsvertrag zum 30. Juni 2019 - über die Gründe der Trennung wurde Stillschweigen vereinbart.

In Dortmund wird der 48-Jährige auch auf zwei ehemalige TusSies-Spielerinnen treffen: Isabell Roch und Kelly Vollebregt haben den Ermstal-Verein zum Saison-Ende verlassen.

