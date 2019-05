Es war eine besondere Partie am Samstagabend. Spitzenspiel in der Frauen-Handball-Bundesliga zwischen dem TuS Metzingen und Thüringer HC. Das letzte zu Hause, wenn man es so sehen will, obwohl in der Tübinger Paul-Horn-Arena vor über 2000 Zuschauern gespielt wurde. Es entwickelte sich von Beginn an eine sehenswerte Bundesliga-Partie auf hohen Niveau.

Die Gäste aus Thüringen setzten sich am Ende, aufgrund einer überragenden zweiten Hälfte, mit 36:26 (17:13) durch. Bester Werferin bei den TusSies war Monika Kobylinska mit neun Treffern. Auf Seiten des Thüringer HC warf Iveta Luzumova 13 Tore.

Die Spielstatistik und Spielverlauf könnt ihr hier nachlesen.

