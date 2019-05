In der ersten Halbfinalbegegnung des OLYMP Final4 des DHB-Pokals der Frauen in Stuttgarter Porsche Arena vor 2749 Zuschauern duellierte sich der Meisterschaftszweite Thüringer HC und der -dritte TuS Metzingen um eines der begehrten Finaltickets.

1. Halbzeit noch auf Augenhöhe

Im ersten Abschnitt entwickelte sich von Beginn an eine spannende und sehr umkämpfte Partie auf Augenhöhe. Thüringen legte vor, aber die Pink Ladies aus Metzingen hatten postwendend eine Antwort. Vor allem Monika Kobylinska (4 Tore) war von der THC-Abwehr nur schwer in den Griff zu bekommen. Nichtsdestotrotz lies Metzingen gegen Ende von Halbzeit eins die Eine oder Andere sehr gute Möglichkeit leichtfertig liegen. So ging der Deutsche Vize-Meister aus Thüringen mit einer 18:14-Führung in Pause.

Einlauf der TuS Metzingen in die Porsche-Arena

Nadelstiche durch Stolle und Bölk

Nach Wiederanpfiff war Thüringen im Angriff effektiver und setzte entscheidende Nadelstiche. Das Angriffsspiel der TuS-Damen lief jetzt nicht mehr rund und folgerichtig zog der THC mit einem teilweise Sechs-Tore-Vorsprung davon. Ein Zwischenspurt von Kelly Vollebregt, mit drei Treffern, brachte Metzingen nochmal heran, aber letztlich war es nur Ergebniskosmetik. Thüringen blieb dominant, die Torspielerinnen Ann-Cathrin Giegerich und Jana Krause zogen den TusSies mit vielen sehenswerten Paraden den Zahn und am Ende feierte der THC einen ungefährdeten 35:25-Sieg. Beste Werferin der TuS war Shenia Minevskaja mit acht Treffern (sechs Siebenmeter) - für Thüringen erzielte Alica Stolle zwölf Tore.

DHB-Pokal Final4 in Stuttgart Impressionen: TusSies Metzingen gegen den Thüringer HC Bilderstrecke öffnen

Aufstellungen:

Thüringer HC: Krause, Zimmermann, Giegerich, Lang, Sazdovska, Mazzucco, Schmelzer, Stolle, Luzumova, Bölk, Großmann, Müller, Jakubisvoa, Wohlbold.



TuS Metzingen: Kohorst, Roch, Zapf, Kobylinska, Kovacs, Welser, Minevskaja, Niederwieser, Harsfalvi, Vollebregt, Haggery, Beddies, Behnke, Korsos.

SG BBM Bietigheim ohne Mühe

Im zweiten Halbfinale traf der SV Union Halle-Neustadt in der Porsche-Arena auf die SG BBM Bietigheim. Der Außenseiter bot in der ersten Halbzeit dem Deutschen Meister lange Zeit Paroli. Letztlich setzte sich aber die individuelle Klasse der Bietigheimerinnen durch und die SG BBM fuhr am Ende einen ungefährdeten 32:26 (17:12)-Erfolg ein. Damit kommt es im Endspiel am Sonntag (15 Uhr) zum erwarteten Duell der Giganten zwischen Bietigheim und dem Thüringer HC. Im Spiel im Platz drei (12:30 Uhr) erwartet die TuS Metzingen den SV Union Halle-Neustadt.