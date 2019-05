Cheftrainer André Fuhr und die Bundesliga-Handballerinnen der TuS Metzingen gehen künftig getrennte Wege. Dies teilten die TusSies in einer Pressemitteilung mit. Geeinigt haben sich beide Parteien auf einen Aufhebungsvertrag zum 30. Juni 2019.

DHB-Pokal Final4 in Stuttgart TusSies Metzingen gewinnen „kleines Finale“ Der TuS Metzingen gewinnt das Spiel im Platz drei im DHB-Pokal Final4 in der Porsche-Arena gegen den SC Union Halle-Neustadt mit 35:22 (15:9) .

Stillschweigen vereinbart

„Dieser Vertrag wurde einvernehmlich geschlossen und über die Gründe der Trennung Stillschweigen vereinbart“, sagte TuS-Manager Ferenc Rott auf Nachfrage und ergänzt: „Ich habe es schon öfters gesagt und stehe auch dazu, dass ich sportlich mit der Saison im Rahmen unserer Möglichkeiten absolut zufrieden bin.“

Zudem verweist er darauf, dass mit Delaila Amega und Maria Obradovic (beide Kreuzbandriss) zwei ganz wichtige Spielerinnen den Großteil der Saison verletzungsbedingt gar nicht zur Verfügung standen.

Dreijahresvertrag unterzeichnet

Fuhr, der nach 16 Jahren im Sommer 2018 von Blomberg nach Metzingen gewechselt war, hatte ursprünglich einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und wollte hier in Metzingen längerfristig etwas aufbauen.

In seiner ersten Saison erreichte er mit den TusSies den dritten Tabellenplatz in der Bundesliga und Rang drei beim Pokal-Final-Four in Stuttgart. Zudem erreichte er mit dem seinem Team die Gruppenphase des EHF-Pokals, für den er sich auch diese Spielzeit schon frühzeitig qualifizierte.

Noch kein Nachfolger



Wie es an der Metzinger Seitenlinie nun künftig weitergeht, ist ungewiss. „Aufgrund der unerwarteten Entwicklung, kann zur Zeit noch kein Nachfolger vorgestellt werden. Die Verantwortlichen der TuS Metzingen werden aber zeitnah einen Namen präsentieren können“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Somit wird Manager Ferenc Rott in den nächsten Wochen Schwerstarbeit verrichten müssen, um dem personellen Umbruch im Team auch einen geeigneten Trainer voranzustellen.

Neben TuS-Kapitänin Julia Behnke (Rostov Don/Russland) verlassen auch Julia Harsfalvi (Siofok KC/Ungarn), Isabell Roch, Kelly Vollebregt (beide Borussia Dortmund), Shenia Minevskaja, Monika Kobylinska (beide Brest Bretagne Handball/Frankreich) und Katharina Beddies (Ziel unbekannt) die Ermstälerinnen. Zudem wurde Nachwuchstalent Miriam Welser mit einem Zweifachspielrecht für die TG Nürtingen (2. Bundesliga) ausgestattet.

Auf der Seite der Neuzugänge stehen mit Cara Hartstock (VfL Oldenburg), Katarzyna Janiszewska (SV Union Halle-Neustadt), Lena Degenhardt (TV Nellingen), Katarina Pandza (Hypo Niederösterreich), Bo van Wetering (VOC Amsterdam/Niederlande), Svenja Hübner (SV Allensbach), Laetitia Quist (SG Kappelwindeck/Steinebach), Nicole Roth (Neckarsulmer Sport-Union) und Simone Cathrine Petersen (Aarhus United/Dänemark) ausschließlich junge Spielerinnen mit Anfang 20. Ein Konzept, dass André Fuhr in Blomberg jahrelang praktizierte und ursprünglich auch in Metzingen etablieren wollte.

Verhältnis den jüngeren Spielern nicht das Beste



Aus mannschaftsinternen Kreisen wurden in der Vergangenheit jedoch immer mehr Stimmen laut, dass gerade das Verhältnis von Fuhr zu den jüngeren Spielern nicht gerade das Beste gewesen sein soll.

Auf telefonische Nachfrage unserer Zeitung äußerte sich André Fuhr kurz und knapp: „In der von der TuS Metzingen geschickten Pressemeldung ist soweit alles gesagt, und mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

