Bei subtropischen Temperaturen konnten die TusSies immerhin fast 400 Interessierte in die Öschhalle zur Teampräsentation und einem ersten Testspiel locken.

Das hat schon Charme. Da feiern die TusSies zehn Jahre Pink – und spielen in Brombeer. Zumindest die ganze Vorbereitung über. Es ist eine Aktion des Sponsors Axsos, der ebenfalls das Zehnjährige feiert und bei dem die Farbe Brombeer eine große Rolle spielt. Und was sagen die Fans dazu? Eine nichtrepräsentative Umfrage ergab, dass auch Brombeer den TusSies sehr gut steht.

Der Samstag begann mit der Teampräsentation. Im Mittelpunkt standen die Neuzugänge, denen vom Moderator Joachim Zühlke entlockt werden konnte, dass sie in der einen Woche, in der sie nun in Metzingen sind, alle schon durch die Outlets gefegt sind.

Gearbeitet wurde aber auch fleißig, was dann im Testspiel gegen die TG Nürtingen zu sehen war. Der Zweitligist führte zu Beginn, als die Kontermaschine der TuS dann angeworfen war, nahm das Spiel den erwarteten Lauf. 40:20 (16:7) gewannen die TusSies, bei denen die Neuzugänge allesamt gefielen. Bo van Wetering ist sicher eine der schnellsten Spielerinnen, die je das TuS-Trikot trugen. Überzeugt hat sie durch eine makellose Chancenverwertung. Simone Petersen übernahm im Rückraum sämtliche Rollen. Katarzyna Janiszewska hatte auf Rechts und in der Abwehr gute Szenen, Nicole Roth schnappte einiges im Tor, Cara Hartstock und Svenja Hübner sind ein neues Duo am Kreis, das deckungstechnisch Akzente setzen konnte. Lena Degenhardt ließ ihr großes Potenzial im Rückraum nicht nur einmal aufblitzen.

Weil auch der Rest des Teams in Spiellaune war, war am Ende auch Edina Rott zufrieden. Freilich musste die neue Trainerin betonen, dass es noch viel zu tun gibt. Klar, die Vorbereitung hat ja auch erst begonnen.