Handball Frauen-Bundesliga TusSies Metzingen unterliegen der SG BBM Bietigheim

Im Spitzenspiel der Frauen-Handball-Bundesliga empfing der Tabellenerste, SG BBM Bietigheim den Tabellendritten, TuS Metzingen – ein Spitzenspiel.

Delaila Amega verletzt

Einen schlechteren Start, vor der tollen Kulisse von 2.413 Zuschauer in der MHPArena, hätten die Gäste aus dem Ermstal nicht erwischen können: Delaila Amega verdrehte sich bereits in der ersten Minute, bei einem Konter ohne gegnerische Einwirkung, das Knie und konnte nicht mehr weiterspielen. Nichtsdestotrotz hielten die Pink Ladies im ersten Abschnitt lange dagegen, letztlich ging es mit einem 9:13-Rückstand, aus Metzinger Sicht in die Pause.

Bietigheim routiniert

Nach Wiederanpfiff hatte Metzingen eine gute Phase, aber im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte übernahm Bietigheim wieder die Spielkontrolle und erhöhte den Vorsprung. Am Ende stand eine deutliche 21:30-Niederlage aus Sicht der TusSies Metzingen.

