Frauenhandball TusSies haben nach Sieg EHF-Startplatz zu 99% sicher

Metzingen / mj

Pinker Jubel nach dem 30:24-Heimerfolg gegen den Buxtehuder SV. Die Handballerinnen der TuS Metzingen konnten sich durch den Sieg über die Gäste aus dem hohen Norden und Dank der Schützenhilfe des Thüringer HC, der die Werkselfen von Bayer Leverkusen bezwang, den fünften Tabellenplatz in der Abschlusstabelle sichern. Dieser berechtigt, durch den Startplatzverzicht von DHB-Pokalsieger VfL Oldenburg, zur Teilnahme am EHF-Pokal in der nächsten Saison, wenn, wovon auszugehen ist, der Vizemeister SG BBM Bietigheim in der Champions League antreten darf.