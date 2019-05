Der Anschauungsunterricht hat leider nichts genützt: Kurz nach dem Bundesliga-Spiel der ersten Mannschaft (Bericht siehe oben) trat am Samstagabend die B-Jugend der TuS Metzingen zum Viertelfinal-Hinspiel um die deutsche Meisterschaft gegen Buxtehude an. Gegen die klar favorisierten Niedersachsen sammelten die TusSies zwar viel Erfahrung, aber keinen Sieg.

Nach der 21:28-Niederlage wartet nun am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Rückspiel in der Öschhalle eine Herkulesaufgabe auf die jungen Damen in Pink.

Dabei war der Auftakt recht verheißungsvoll. 5:3 (7.) durch Hannah Streubel führten die TusSies nach einer guten Anfangsphase, ehe der Motor der Gastgeberinnen mit fünf Treffern in Folge ins Rollen kam. Nach gut 20 Minuten und dem 9:11 durch Ronja Slawitsch war die kleine TuS-Handballwelt auch noch weitestgehend in Ordnung. Als es aber dann kurz nach dem Seitenwechsel schon 21:13 hieß, schien die Vorentscheidung um den Einzug ins Final Four doch schon im Hinspiel zu fallen. Bis zum Ende beim 21:28 konnte der Rückstand aber zumindest im Rahmen gehalten werden, da Rebekka Rott immer wieder ins Schwarze traf.

Mit Unterstützung des Heimpublikums soll nun am Sonntag am handball-Wunder gebastelt werden. „Im Sport gibt man jedenfalls nicht frühzeitig auf“, gibt Trainerin Edina Rott die kämpferische Linie vor.

So spielten sie: TuS B-Jugend: Federschmidt, Weiss – Lauer, Laux (1), Slawitsch (4/2), Tröster (1), Widmer, Floredo, Natalello (1), Rott (9/2), Streubel (5), Schweizer.