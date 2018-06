Vereine TuS-Tischtennis im Spessart

Metzingen / swp

Die Tischtennisabteilung der TuS Metzingen ist kürzlich zu ihrem dreitägigen Vereinsausflug aufgebrochen. Ziel war der Spessart. Die Gruppe reiste freitags an und genoss die idyllische Landschaft in dem kleinen Örtchen Schollbrunn. Nach Spaziergängen durch den Ort nahm man das Abendessen zu sich und ließ den Abend im Gasthof ausklingen, wobei lustige Gesellschaftsspiele, Plauderrunden und Stimmungsmusik nicht fehlten. Am Samstag bekam man zunächst eine Führung und interessante Infos über den ansässigen Bauernhof. Anschließend besichtigte man die nächste größere Stadt, Wertheim, die mit ihrer Altstadt und den Fachwerkhäusern beeindruckte. Einige gingen außerdem noch auf die Burg, die noch sehr gut erhalten ist, und von der man einen wunderschönen Ausblick auf die Stadt genießen kann. Mittags teilte sich dann die Gruppe. Während die einen bei einer Schifffahrt die Stadt noch einmal mit anderen Augen sahen, entspannten sich andere am See oder gingen baden. Spiel und Spaß klang der Tag aus. Am Sonntag begab man sich noch gemeinsam in das nahegelegene Städtchen Miltenberg, wo man erneut eine schöne Altstadt sowie eine Burg bewundern konnte.