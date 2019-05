Im letzten Spiel der Saison 2018/19 kassierte die TuS Metzingen bei der HSG Blomberg-Lippe eine verdiente 21:25 (9:14)-Niederlage.

Die TuS Metzingen wollte sich in Blomberg Rückenwind und Selbstvertrauen für das Final Four-Turnier um den DHB-Pokal nächste Woche holen. Das hat nicht geklappt, wie überhaupt im Lipperland fast gar nichts geklappt hat. Beim ehemaligen Klub von Trainer André Fuhr zeigten die TusSies eine der schwächsten Saisonleistungen. „Es war erschreckend“, so der Metzinger Coach. Die Mannschaft, die mehr Wille und Einsatz gezeigt habe, habe das Spiel gewonnen, so Fuhr. Seine Mannschaft wirkte seltsam uninspiriert, ließ sich von aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeberinnen schnell den Schneid abkaufen, lag zur Pause bereits mit 9:14 zurück.

Zu korrigieren gab es da nichts mehr, weil man in allen Mannschaftsteilen nicht auf der Höhe war. Erst in den letzten Minuten wurden pinke Lebenszeichen gesendet, als Patricia Kovacs ganz alleine von 22:16 auf 22:20 stellen konnte. Bei der HSG Blomberg-Lippe hatte sich Verunsicherung breitgemacht, die die starke Torhüterin Melanie Veith aber zerstreuen konnte, die den Anschlusstreffer verhinderte und somit den Weg freimachte zum umjubelten 25:21-Heimsieg.