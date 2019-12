Am Sonntag ist der große Tag. Dann werden die Turnerinnen des SV Hülben in Unterföhring bei München um den Aufstieg in die Regionalliga kämpfen. Die Konkurrenz kommt aus ganz Deutschland zusammen, unter anderem aus Dortmund, München, Bamberg, Ulm – und eben aus Hülben. Schon diese Aufzählu...