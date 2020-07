Thomas Brüchle an der Spitze eines hoch motivierten Teams wird in Frickenhausen wieder auf Bundesliganiveau Tischtennis gespielt und doch ist vieles anders: Der Bundesliga vor zwei Jahren nun in eine neue Ära. Die wird von der Vereinsspitze mit Spannung erwartet: „Ich bin beeindruckt und begeistert von der Leistung“, erklärt Manager Jürgen „Max“ Veith bei der Vorstellung des TT-Kaders. „Es gibt Fußgänger, die gegen Thomas Brüchle keine Chance haben.“ Er nehme sich da nicht aus, gab der ehemalige Spitzenspieler zu. Mit dem international erfolgreichen Sportleran der Spitze eines hoch motivierten Teams wird in Frickenhausen wieder auf Bundesliganiveaugespielt und doch ist vieles anders: Der TT Frickenhausen – er entstand durch die Fusion von TTC und TSV - hat eine Behindertensportabteilung gegründet und startet nach dem freiwilligen Rückzug aus der 2.vor zwei Jahren nun in eine neue Ära. Die wird von der Vereinsspitze mit Spannung erwartet: „Ich bin beeindruckt und begeistert von der Leistung“, erklärt Manager Jürgen „Max“ Veith bei der Vorstellung des TT-Kaders. „Es gibt Fußgänger, die gegen Thomas Brüchle keinehaben.“ Er nehme sich da nicht aus, gab der ehemalige Spitzenspieler zu.

Paralympics-Teilnehmer und Zugpferd: Weltmeister Thomas Brüchle

Zugpferd der der neuen Abteilung ist der zweimalige Paralympic-Teilnehmer und Weltmeister Thomas Brüchle, der auch bei den Nichtbehinderten in der Verbandsklasse auf Spitzenniveau spielte. Gemeinsam mit dem 25-jährigen Iren Colin Judge – Europameister 2017 im Einzel und drei Mal irischer Meister – geht der derzeitige Weltranglisten-Vierte in der Wettkampfklasse 3 für den TT Frickenhausen in der Bundesliga an den Start. Das Saisonziel ist klar gesteckt: „Wir wollen mindestens Zweiter werden“, so Brüchle, Serienmeister Düsseldorf solle etwas „geärgert“ werden. Keine leichte Aufgabe, denn die Nordrhein-Westfalen sind Profis, trainieren unter entsprechenden Bedingungen.

Ambitionen auf Paralympics in Tokio 2021

Brüchle selbst verdient sein Geld als Lehrer in Vollzeit, während des coranbedingten Lockdowns habe er keinen Schläger in der Hand gehabt und nur etwas Krafttraining absolviert. Nun trainiere er wieder sehr intensiv: „Aber für was?“, fragt sich der Para-Spitzensportler. Die Paralympics in Tokio sind auf 2021 verschoben, seine Qualifikation bleibt bestehen. Aber: „Es ist schwer, die Spannung hoch zu halten“, beschreibt der Lindauer seine augenblickliche Lage. Zumal es noch keine Perspektiven gibt, wie es mit den internationalen Wettbewerben weitergeht. Umso mehr freut er sich, dass am Herbst die Bundesliga- und Regionalliga-Spieltage nach derzeitigem Stand wieder stattfinden werden.

Zahlreiche Titel auf Landes- und Bundesebene

Rund um Thomas Brüchle scharen sich weitere erfolgreiche Para-Tischtennisspieler mit zahlreichen Titeln auf Landes- und Bundesebene. Thomas Neumahr und Sarah Kornau bilden die 2. Mannschaft des TT Frickenhausen, sie starten ebenso wie Mannschaft drei mit Alba Blazquez, Markus Korioth, Philipp Stöckeler und Maximilian Jacob in der Rollstuhl-Tischtennis-Regionalliga. Die stehend behinderten Sportler Michael Roll, Michael Rist, Stefan Strobel und Sebastian Rösenberg gehen in Zukunft in Einzelwettkämpfen für Frickenhausen an den Start. Die Spieler kommen aus dem gesamten süddeutschen Raum, in der Regel trainieren sie bei ihren Heimatvereinen mit den „Fußgängern“. Geplant ist, dass die Sportler künftig wenigstens ein Mal im Monat zu einer Trainingseinheit in Frickenhausen zusammenkommen.

Erich-Scherer-Zentrum: Ideale Bedingungen

Die Behindertenabteilung initiiert hat Anika Müller, die in der Oberliga-Damenmannschaft des TT spielt und die sich in den vergangenen zwei Jahren bei Salamander Kornwestheim um die Organisation der Rollstuhl-Bundesligamannschaft gekümmert hat. Dort spielte zuletzt auch Thomas Brüchle: „Aus verschiedenen Gründen hat es dort nicht mehr gepasst“, erklärt er. „Hier in Frickenhausen fühlen wir uns willkommen und nicht nur geduldet.“ Die Bedingungen seien ideal, zumal die Sporthalle auf dem Berg im Erich-Scherer-Zentrum behindertengerecht ausgestattet und die Unterstützung seitens der Vereinsführung optimal sei. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Behinderten-Tischtennis seien laut Brüchel gestellt: „Wir wollen in diesem Bereich ein Vorzeigeverein werden, Stützpunkt für die Sportler sein und ihnen Trainingsmöglichkeiten bieten.“