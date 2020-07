Kinder warten beim Sport auf einer Bank, bis sie an der Reihe sind. Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern in Sportvereinen rückt dieser Tage verstärkt in den Blick der Öffentlichkeit. Der TSV Dettingen schult seine Trainer, diesbezüglich genau hinzusehen. © Foto: Rolf Vennenbernd/dpa