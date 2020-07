Seit dem 27. Juli und noch bis 1. September sollen die Mitglieder des TSV die Möglichkeit haben, sich auf unterschiedlichste Art und Weise sportlich zu betätigen, um fit zu werden oder zu bleiben. Erstmals wurde ein solches Event organisiert.

Sportangebot als Service für Mitglieder und Familien

„Dafür haben wir mehrere Gründe“, sagt Sabine Wörner, zweite Vorsitzende des Vereins. „Der TSV Dettingen hat durch die Corona-Pandemie sehr lange Zeit keine Möglichkeit gehabt, Sport anzubieten. Außerdem macht es Sinn, Sport kontinuierlich zu betreiben, wenn man seine Fähigkeiten und seine Kondition behalten oder noch ausbauen möchte.“

Ein weiterer Grund sei ein verändertes Ferienverhalten. „Sicher verbringen viele Familien ihre Ferien anders als vorgesehen. Hier möchte der Verein Angebote machen, um die Zeit sinnvoll mit Bewegung zu füllen.“ Man habe darauf geachtet, dass für jeden etwas dabei sei.

Yoga für den Einstieg ab dem 3. August

Das SommerFit@tsvdettingen-Programm beinhaltet einen Lauftreff, der am 3., 10. und 17. August stattfindet (18 Uhr, Treffpunkt Neuwiesenhalle, Parkplatz). Dabei sollte man eine Stunde am Stück laufen können. Bereits am heutigen Dienstag geht es los. In der Dieselstraße 2 in Dettingen bietet Steffi Wurster sanftes Yoga am Morgen von 8 bis 9 Uhr. „Sanft und langsam“ wird Hatha-Yoga praktiziert, das den Körper gesund erhalten, kräftigen und mobilisieren soll. „Damit kann man mit einem guten Gefühl in den Tag starten“, so Sabine Wörner. So richtig durchstarten werden die Angebote ab dem 30. Juli ab 18.15 Uhr.

Vielfältige Angebote von Montag bis Donnerstag – auch als Indoor-Angebot

In den nächsten vier bis fünf Wochen gibt es viele Sportangebote von Montag bis Donnerstag. Sie richten sich an Kinder, Jugendliche ab 16 Jahre, Frauen und Männer. Powerwanderungen sind ebenso dabei wie Multifunktionales Training, Step und Kräftigung und eine „Reise um die Welt“ im Kindersport.

Etliche Kurse werden im Indoor-Sportangebot in der Dieselstraße 2 stattfinden. Das Training für den Muskelaufbau an Kraftgeräten findet in der Neuwiesenhalle im Kraftraum statt. Für die Indoor-Kurse wird eine geringe Kursgebühr erhoben, die Sportangebote für die Kinder sind gebührenfrei.

Man kann auch an der Uhlandschule „Sport im Ort“ auf dem Mehrgenerationenspielplatz erleben und in verschiedenen Bewegungsfeldern sein Gefühl fürs Gleichgewicht, seine Stabilität und einiges mehr stärken. Alle Outdoor-Angebote sind kostenlos.

Zum Anmelden ist das Ausfüllen eines Formulars notwendig