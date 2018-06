Metzingen Tristesse im Biergarten

Metzingen / Michael Koch

Seit Wochen stößt man an jeder Ecke auf Ableger der Fußball-Weltmeisterschaft: WM-Aktion hier, Gewinnspiele da, Jogis Jungs in jedem zweiten Werbespot und überhaupt ist die Farbkombination schwarz-rot-gold in den kommenden Wochen wieder absolut in.

Uneinigkeit herrscht in Fußball-Deutschland zwar noch immer, wie das Politikum mit den beiden Nationalspielern Mesut Özil und Ilkay Gündogan und ihrem gemeinsamen Foto mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu bewerten sei. Doch all dieses Vorgeplänkel sollte mit einem kurzen Pfiff des Iraners Alireza Faghani am Sonntagnachmittag, 17 Uhr, vergessen sein. Da nämlich eröffnete der 40-jährige Schiedsrichter endlich auch für die Deutschen die Fußball-WM.

Und die Fans hatten sich hierzulande zu gemeinsamen Partys an großen Bildschirmen oder Leinwänden zum Public Viewing versammelt – auch hier in der Region. Die größte Fußball-Übertragung in Metzingen wird seit einigen Jahren im Achtender geboten. Hier war eigentlich alles angerichtet: die Leinwand einsehbar, der Ton verständlich und mit rund 400 Fans der Biergarten gut gefüllt. Es hätte eine tolles Fest werden können.

Doch daraus wurde bekanntlich nichts. Mexiko ging nach gut einer halben Stunde in Front, was in Deutschland entweder komplett schweigend oder stöhnend zur Kenntnis genommen wurde. Die ersten Nörgler traten auf den Plan. Die Laufbereitschaft lasse zu wünschen übrig, die Aufstellung sei nicht ideal und überhaupt hätte man Mexiko offensichtlich unterschätzt.

Trotzdem waren sich eigentlich alle Zuschauer einig, dass nach dem Seitenwechsel ein Ruck durch die Mannschaft gehen würde. Irrtum, das Ende ist bekannt.

„Das beste am Spiel ist bislang noch das Wetter, schließlich war hier Regen angesagt, der aber nicht gekommen ist“, sagte ein Fan schon zur Halbzeit. Leider sollte sein Fazit auch noch 90 Minuten noch seine Gültigkeit besitzen. Der fröhliche Autokorso, über den an dieser Stelle gerne im Anschluss an deutsche WM-Siege berichtet wird, fiel gestern aus. Die Stimmung ist am Tiefpunkt.

So wird verständlich, warum viele Gastronomen das Risiko eines Public Viewing meiden. Die Miete für die Großleinwand in Metzingen beläuft sich für sieben WM-Spiele auf eine fünfstellige Summe, dazu kommen Lizenzen, Sicherheitsdienst und so weiter. Auch wenn ein Teil davon durch Sponsoren gedeckt werden kann, bleibt ein Veranstalter auf hohen Kosten sitzen, wenn Deutschland sich frühzeitig aus dem Turnier verabschiedet. Diese Gefahr ist durch das gestrige Spiel leider stark gestiegen.