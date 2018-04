Bempflingen Treffpunkt der Generationen

Anja Weiß

Bislang hat Bempflingen keine Ortsmitte, die zum Verweilen einlädt. Das soll bald anders werden. Bereits 2015 hat es eine erste Bürgerversammlung zu dem Thema gegeben, wie die Mitte rund um die Straße „Im Dorf“ aussehen könnte, und mit der Siedlungsbau Neckar-Fils konnte ein Investor gewonnen werden, der ein Wohn- und Geschäftshaus mit Café und Arztpraxis bauen wird. In der Gemeinderatssitzung am Montag haben die Planer Vorentwürfe präsentiert, bevor weiter entschieden wird, sollen jedoch erneut die Bürger zu Wort kommen.

Janine Stehlig vom Architekturbüro Walk stellte das geplante Gebäude vor. Es solle etwas rückversetzt werden, damit mehr Platz geschaffen wird. Im Obergeschoss ist eine Arztpraxis vorgesehen und eine Wohneinheit, die bei Bedarf aber auch für eine Erweiterung der Praxis genutzt werden könnte. Im ersten und zweiten Dachgeschoss entstehen großzügige, helle Wohnungen mit einem klar gegliederten Erscheinungsbild.

Ideen aus der Bürgerwerkstatt

Freiraumplaner Jörg Sigmund präsentierte dann erste Überlegungen, wie die neue Mitte gestaltet werden könnte, um für alle Generationen zu einem attraktiven Treffpunkt zu werden. Er habe versucht, alle Ergebnisse der Bürgerwerkstatt einzuarbeiten, betonte Sigmund, und seine Vorplanungen seien noch an allen Ecken und Enden formbar. Sigmund hat vier Zonen erstellt: die Straße, den Platz, den Funktionsbereich und den Treffpunkt. Er hat sämtliche Ideen in einen Plan gepackt, allerdings wäre es auch möglich, sie in Abschnitten zu realisieren.

Der Funktionsbereich umfasst den Zugang zur Bäckerei, die Außenterrasse und Parkmöglichkeiten, eine davon barrierefrei. Außerdem gibt es einen Übergang zum Begegnungsplatz. In diesem wird ein Treffpunkt geschaffen mit einer kleinen Sitzgelegenheit, aber auch Bewegungselementen für Ältere, oder wie Sigmund sie nannte „Best Ager“-Spielgeräte. „Die Senioren profitieren davon, wenn dort etwas mehr Leben ist“, ist Sigmund sicher. Über dem Platzbereich könnte ein Blätterdach wachsen, so dass die Bürger unterm Baumdach sitzen könnten. Der Höhenunterschied zur Straße könnte elegant mit Sitzstufen überwunden werden. Optional könnte auch eine Boulebahn angelegt werden oder es gibt Kaffee und Kuchen to go. „Hier könnte ein kleines Schmuckstück entstehen.“ Gut wäre es nach Sigmunds Ansicht auch, wenn man Teile der Straße in die Neugestaltung mit einbeziehen würde, und den Straßenbelag gleich machen würde wie den auf dem Platz. „Ich kann mir nicht vorstelllen, den Asphaltbelag drin zu lassen“, betonte Sigmund. Auch eine Kostenschätzung hat er aufgestellt: Die öffentliche Fläche würde mit 511 380 Euro zu Buche schlagen, die Lindenstraße zusätzlich mit 82 900 Euro.

Lob gab es aus den Reihen des Gremiums für den Vorentwurf: „Das ist ein guter Aufschlag, der uns viele Impulse gegeben hat“, lobte Volker Hasenberg. Allerdings regte er an, auf dem Platz auch Spielgeräte für Kinder anzubringen, es müsse ja kein ganzer Spielplatz sein, aber etwas, mit dem sich die Kleinen beschäftigen können, so lange ihre Eltern im Café sitzen. Auch Jens Hartlieb zeigte sich zufrieden, „es wurden viele Ideen zusammengebracht, es fehlt fast nichts.“ Lediglich die Kosten seien höher als in der Finanzplanung der Gemeinde. Diese müsse man anpassen, denn sonst werde es später schwierig, wenn man die guten Ideen wieder wegstreichen müsse. Bürgermeister Bernd Welser betonte, dass die Bebauung ja über mehrere Jahre gingen.

Der weitere Zeitplan: Es soll eine erneute Bürgerbeteiligung geben, und der Gemeinderat könnte bis zur Sommerpause einen Entwurfsbeschluss fassen. Dann könnte der Investor einen Baubeschluss eingeben und ein Baustart im nächsten Jahr wäre durchaus realistisch.