Die Stadt Bad Urach und die Gemeinde St. Johann haben auf dem Wasserfallsteig am Rutschenfels in Kooperation mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb ein intelligentes Fernrohr installiert. Der Panoramablick am Aussichtspunkt wird jetzt mit interessanten Informationen zur Landschaft ergänzt.

Ein intelligentes Fernrohr

Die beiden Bürgermeister Florian Bauer von der Gemeinde St. Johann, auf deren Gemarkung das neue Erlebnisfernrohr steht, und Elmar Rebmann von der Stadt Bad Urach, dessen Kurverwaltung mit Tourismus-Chef Torsten Clement den Wasserfallsteig und die weiteren Grafensteige verantworten, freuen sich über das neue Angebot: „Für uns war es eine Selbstverständlichkeit in der Sache, wie auch bereits beim Wasserfallsteig, zusammenzuarbeiten und den Wanderern ein zusätzliches Erlebnis zu bescheren.“ Ab sofort können Wanderer des Wasserfallsteigs am Rutschenfels nicht nur den Blick auf die Uracher Talspinne und die umliegenden Hügel der Schwäbischen Alb genießen, sondern bekommen durch den Blick durch das „VIScope“ auch präzise Informationen zur Umgebung. Die Kosten in Höhe von rund 8000 Euro konnten zur Hälfte über das Förderprogramm der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets finanziert werden, die restlichen Kosten teilen sich die Gemeinden Bad Urach und St. Johann. Walburg Speidel von der Geschäftsstelle des Biosphärengebiets freut sich über einen weiteren Standort der Aussichtsfernrohre in der Region. „Für uns sind die Geräte eine schöne Möglichkeit, die Nutzer auf die landschaftlichen Besonderheiten vor Ort hinzuweisen“.

Ein 360-Grad-Panorama

Das kostenfreie Fernrohr zoomt nicht, sondern fokussiert. Beim Blick hindurch werden die Namen der Landschaftselemente in das Blickfeld des Betrachters eingeblendet. In einem 360-Grad-Panorama ist es somit möglich, auf Besonderheiten sowohl in der Nähe, als auch in der Ferne, aufmerksam zu machen und den Blick zu fokussieren.

So zeigen die Fernrohre im Biosphärengebiet Schwäbische Alb vor allem die typischen Landschaftselemente wie Kalkmagerrasen, Hangbuchenwälder, Wiesen, Jurafelsen, aber auch Ortschaften und Naturdenkmäler.