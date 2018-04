Absturz Toter bei Absturz eines Segelflugzeugs

Next

Glems / Peter Kiedaisch

Beim Absturz eines zweisitzigen Segelfugzeugs auf dem Fluggelände Roßfeld in Metzingen-Glems ist am Ostermontag um 15.30 Uhr ein Mann ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse wurde schwer verletzt. Die Absturzursache ist noch nicht geklärt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Tübinger Krankenhaus geflogen.

Nach gestern noch unbestätigt gebliebenen Meldungen gab es noch einen Toten: Ein Wanderer sei in unmittelbarer Nähe zum Absturzort kollabiert. Alle Versuche, ihn zu reanimieren, sollen erfolglos geblieben sein.