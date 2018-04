Die Woche Peter Kiedaisch Über nächtliche Randale Toleranz wäre falsch

Metzingen / Von Peter Kiedaisch

Das sind schon keine Zufälle mehr: Vor wenigen Wochen hat der Metzinger Gemeinderat darüber diskutiert, ob am Platz zwischen der Seyboldschule und dem Gemeindehaus der Martinskirche eine Videoüberwachung sinnvoll wäre wegen der nächtlichen Umtriebe und des ruhestörenden Lärms, für den Anwohner unterschiedliche Jugendcliquen verantwortlich machen. Dieser Tage dann hat sich unsere Zeitung vor Ort ein Bild machen wollen. Der Termin war ernüchternd: Frisch eingeschlagene oder eingeworfene Fensterscheiben, Glasscherben von zersplitterten Schnapsflaschen, Erbrochenes. Dass dieses wüste Gelage in der Nacht auf Ostern die Nachtruhe der Nachbarn gestört haben muss, ist freilich nur ein Treppenwitz für solche, die sich während der Karwoche in stiller Einkehr üben und vielleicht sogar fasten. Doch Spaß beiseite: Stadt und Polizei werden etwas tun müssen. Ob eine Videokamera die Lösung ist? Die Randalierer suchen sich dann einen anderen Ort. Toleranz, das ist auch so ein Unwort: Natürlich gibt es Schlimmeres als laute Jugendliche, und Scheiben lassen sich ersetzen. Natürlich hat es das immer gegeben, natürlich waren wir alle auch mal jung. Dennoch haben die Anwohner ein Recht darauf, von derlei Exzessen verschont zu bleiben. Die Mittel der Polizei sind logischerweise begrenzt, das verlangt schon das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Mit Kanonen auf Tauben zu schießen, wäre nicht nur töricht, sondern auch rechtswidrig. Vielleicht gibt es geschmeidigere Lösungen. Eine könnte im guten alten Dialog liegen. Die Nachtwanderer sind prädestiniert für diese Aufgabe. Allerdings sollte deren Arbeit auch entsprechend gewürdigt werden. Ein Grillfest beispielsweise, das OB Dr. Ulrich Fiedler vorgeschlagen hat, könnte ein erster Schritt sein. Ein Grillfest für die Nachtwanderer, die einen der anspruchsvollsten Jobs haben und von vielen Metzingern unbemerkt bleiben.