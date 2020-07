Wenn sonntags um 4.30 Uhr beim Notfalldienst der Stadtwerke das Telefon klingelt, verheißt das nichts Gutes. Vergangenen Sonntag war es so, und es kamen noch mehr Anrufe. In der Neuhauser Straße in Glems tropfele es nur noch aus dem Wasserhahn, hieß es. Bereits um 5.30 Uhr war ein Bautrupp vor Or...