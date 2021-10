Die Hunde-Giftköder-Verdachtsfälle in Metzingen und Dettingen, über die unsere Zeitung in dieser Woche berichtet hat und die auch in den Sozialen Medien für große Unruhe gesorgt haben, schlagen hohe Wellen und haben jetzt auch die Tierrechtsorganisation Peta auf den Plan gerufen. „Um den Fal...