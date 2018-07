Bad Urach Tierischer Einsatz: Feuerwehr rettet Entenfamilie

Bad Urach / swp

Tierischer Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr Bad Urach musste am Freitagnachmittag eine in Not geratene Entenfamilie retten.

Die Entenmutter und ihre fünf Küken waren zwischen zwei Wehre an der Schloßmühle in Bad Urach geraten. Da der Nachwuchs augenscheinlich noch nicht flugtauglich war und sich nicht alleine aus der misslichen Lage befreien hätte können, kamen die Einsatzkräfte zu Hilfe. Mit einem Kescher und einer Kiste wurde die Entenfamilie abtransportiert und wohlbehalten in einem wieder in die Freiheit entlassen.