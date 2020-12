Der Metzinger Frederik Herzic ist Tierfotograf aus Leidenschaft. Der 26-jährige Deutsch-Slowene filmt und fotografiert Tiere die in den Wäldern rund um Metzingen zuhause sind. Der Schutz des Wildes hat für ihn dabei höchste Priorität. Wir haben mit Frederik „Fredi“ Herzic, über seine Arbeit und Erlebnisse als Tierfotograf gesprochen.

Wie bist du zur Tierfotografie gekommen?

Frederik Herzic: Alles begann mit dem Kauf einer Wildkamera, dich ich hinter unserem Haus an einen Baum ausrichtete. Gleich in der ersten Nacht fotografierte diese einen vorbeilaufenden Fuchs und in den nächsten Wochen gingen weitere Wildtiere in die Fotofalle. Das Schlüsselerlebnis war aber ein röhrender Hirsch in der Brunft, den ich im Schönbuch beobachten konnte. Ein unglaubliches Erlebnis und ein schon fast magischer Moment. Ab diesen Zeitpunkt wollte ich heimische Wildtiere fotografieren.

Wie lange fotografierst du schon?

Seit 2016 fotografiere ich in den Wäldern rund um Metzingen. Dabei hat der Schutz des Wildes absolute Priorität. Ich stehe da auch im kontinuierlichen Austausch mit dem Forstrevier Metzingen.

Ist Tierfotograf dein Hauptberuf?

Wildtierfotograf ist nicht mein Beruf, dass mache ich in meiner Freizeit. Die Tierfotografie ist aber meine große Leidenschaft. Wenn ich mal nicht im Wald bin und fotografiere, plane ich bereits meine nächsten Foto-Safaris.

Wo kann man deine Fotos anschauen?

Meine Fotos und Filmaufnahmen, sind kostenlos auf Facebook, Instagram und Youtube von „Wildlife Metzingen“ hinterlegt.

Fredi, Du musst Tiere lieben. Ist das so?

Natürlich. Die Natur und Wildtiere sind mein Leben. Die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum ungestört zu beobachten, zu fotografieren und zu filmen, übt auf mich eine unbeschreibliche Faszination aus.

Wo bist Du unterwegs und wie findest das richtige Motiv?

Hauptsächlich im Buchwald Metzingen, wo genau bleibt natürlich zum Schutz des Wildes geheim. Ansonsten kann man mich, in Bad Buchau am Federsee oder im Herbst zur Hirschbrunft im Schönbuch, antreffen.

Was war die beeindruckendste oder spannendste Situation, die du bisher auf deinen Foto-Ausflügen erlebt hast?

Als ich ein Schwarzstorch, wahrscheinlich auf der Durchreise, im Metzinger Wald beobachten konnte. Das war fast schon eine Sensation, denn der Schwarzstorch ist hier gar nicht heimisch. Ein weiteres Highlight war sicherlich die Beobachtung einer ganzen Waschbärenfamilie bei uns im Forst. Faszinierend und beeindruckend sind auch immer wieder Rehkitze.

Was zeichnet ein tolles Tierfoto aus und wie lange braucht man im Schnitt für ein gutes Bild?

Ein Tier in seinem natürlichen Lebensraum zu fotografieren, ist etwas Besonderes. Dafür muss man sich auch gut vorbereiten und viel Geduld mitbringen. Manchmal vergehen Wochen ohne wirkliche etwas vor die Kamera zu bekommen. Für ein gutes Fuchsfoto, habe ich zum Beispiel insgesamt zwölf Stunden mit Tarnkleidung auf der Lauer gelegen. Andererseits konnte ich, in nur wenigen Minuten, tolle Bilder von zwei spielenden Rehkitzen knipsen. Man kann das nicht wirklich planen. Das Warten ist für mich kein Problem, denn der richtige Moment kommt irgendwann, und der entschädigt für alles.

Wo liegen die Herausforderungen?

Die Herausforderung liegt für mich darin, scheue Wildtiere die man normalerweise gar nicht sieht, sichtbar zu machen. Und so versuche ich, die Menschen für die Natur sowie auch den Schutz der einzelnen Arten, zu sensibilisieren.

Deine Bilder sind einfach klasse. Welche Ausrüstung hast du bei deinen Ausflügen immer dabei?

Bei meinen Foto-Touren habe ich immer meinen Fotorucksack, Tarnklappstuhl, Dreibeinstativ, Mikrofon und einen Monitor fürs filmen, dabei. Meine selbstgebaute Fotofalle kommt leider nur noch in unserem Garten zum Einsatz, weil Wildkameras im Wald nicht mehr erlaubt sind.

Welche Tipps hast Du für andere Tierfotografen?

Viel Geduld und immer einen respektvollen Abstand zum Tier halten, sodass es in seiner natürlichen Umgebung nicht gestört wird.

Hast du neue Ziele, neue Projekte, neue Fotografien in Aussicht?

Aktuell beschäftige ich mich mit einem Filmprojekt über den Metzinger Wald und seine Tierwelt. Nächste Jahr möchte ich nach Slowenien reisen und wilde Braunbären fotografieren und filmen. Ein weiteres Ziel ist es, einmal einen Wolf oder Luchs vor die Linse zu bekommen, aber das wird noch dauern bis sie hier bei uns heimisch werden.