Wenn es was zu feiern gibt, lässt es der Mensch gern krachen. Auch im wörtlichen Sinn: Freudenschüsse und Feuerwerk mit Böllerei haben Tradition. Für Tiere – in freier Wildbahn, aber auch in Haus und Hof – bedeutet das Stress. Deshalb graut vielen Tierfreunden vor Silvester....