Metzingen Therapeuten schlagen Alarm

Protestaktion am Samstag

In mehr als 70 deutschen Städten beteiligen sich Angehörige verschiedener Heilmittelberufe am Samstag, 25. August, an einer Protestaktion. Auch in Metzingen gehen Therapeuten auf die Straße, Treffpunkt ist um 10 Uhr vor dem Bahnhof. Anschließend ziehen sie zu verschiedenen Plätzen in der Stadt, etwa an den Linden- und Kelternplatz, um mit Kreide #therapeutenamlimit auf die Straße zu schreiben. Sie wollen mit der Aktion auf die prekäre Lage ihres Berufsstandes aufmerksam machen. Weitere Informationen darüber gibt es auch auf der Internetseite www.therapeuten-am-limit de.

Die politische Botschaft der Heilmittelberufe kennt Gesundheitsminister Jens Spahn bereits. Der Frankfurter Physiotherapeut Heiko Schneider ist Ende Mai vom Main an die Spree geradelt, um Spahn 1000 Protestbriefe der Therapeuten zu überreichen. Ende Mai dieses Jahres sind in Köln mehrere tausend Therapeuten auf die Straße gegangen, um ihr Anliegen in die Öffentlichkeit zu tragen.