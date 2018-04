Mobilität Theorie und Praxis zum E-Bike

Böhringen / swp

Die Faszination E-Bike lässt sich nur schwer in Worte fassen. Für den einen ist es die Geschwindigkeit, für den anderen die – nicht zuletzt auch aufgrund der mittlerweile leistungsfähigen Akkus – große Reichweite. Ob E-Bike oder Pedelec, immer mehr Biker steigen vom normalen Fahrrad um. Aber wer glaubt, dass ihm das Pedelec die ganze Arbeit abnimmt, wird schnell eines Besseren belehrt. Je nach Art und Modell muss man nämlich selbst mit in die Pedale treten. Auch Themen wie zum Beispiel Führerscheinpflicht oder Helmpflicht bei bestimmten E-Bikes müssen beachtet werden.

Mit dem modernen E-Bike verschmelzen die Grenzen zwischen traditionellem Fahrrad und den Möglichkeiten einer komfortablen und umweltbewussten Art der Fortbewegung. Viele Experten sind sich einig, dass das E-Bike durch seine ausgereifte Technik gerade als Alternative oder Ergänzung zum Auto mit Verbrennungsmotor sehr interessant ist und im Alltag erlaubt, das Auto stehen zu lassen.

Mit einem Fahrsicherheitstraining in dem Grundlagen und Besonderheiten beim Fahren mit dem Pedelec/E-Bike vermittelt werden sollen, will das MTB-Team des TSV Böhringen einen Beitrag zu mehr Sicherheit leisten. Das Training, das von speziell geschulten E-Bike-Instruktoren durchgeführt wird, richtet sich vorrangig an Menschen, die sich erst ein Pedelec/E-Bike gekauft haben, wie auch an die Personen, die schon länger kein oder wenig Rad gefahren sind und nun wieder aktiv werden wollen. Natürlich sind auch schon geübte Biker willkommen, die unter Anleitung fahren möchten.

Nach einem relativ kurzen theoretischen Teil soll vor allem in speziellen Fahrübungen der richtige Umgang mit dem Pedelec/E-Bike gezeigt und erlernt werden. Nach einem gemeinsamen Mittagessen werden die Fahrübungen fortgesetzt. Eine kurze gemeinsame Ausfahrt bildet den Abschluss der Veranstaltung. Das MTB-Team bietet verschiedene Termine: am 28. April, 26. Mai und am 30. Juni. Anmeldungen und weitere Informationen unter: www.mtb-team-boehringen.