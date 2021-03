Mal laienhaft gefragt: Was bringen die ganzen Schnelltests? Sicher kurzfristig die Gewissheit, entweder an Corona erkrankt zu sein oder nicht. Doch an dieser Sachlage kann sich theoretisch schon Minuten später etwas ändern, wenn die Aerosolwolke einer infizierten Person sozusagen im Vorbeilaufen e...